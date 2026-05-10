Iran chặn tàu của nước ủng hộ Mỹ qua eo biển Hormuz

(VTC News) -

Ngày 10/5, người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước IRNA: "Từ nay trở đi, những quốc gia noi theo gương của Mỹ và áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz".

Ông Akraminia cũng nhấn mạnh cuộc xung đột quân sự với Mỹ và Israel buộc Iran "phải sử dụng tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz" cũng như "thực thi chủ quyền" đối với eo biển này.

Iran vẫn đang thực hiện hoạt động phong toả eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Ông Mohammad thông tin thêm mọi tàu thuyền trên thế giới muốn đi qua eo biển Hormuz giờ đây phải "phối hợp hành động với Iran". Những biện pháp này được cho "có thể mang lại cho Iran nhiều lợi ích".

Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid-Reza Haji Babaei nhắc lại việc Iran hoàn toàn kiểm soát việc đi lại của tàu thuyền qua eo biển Hormuz và điều này sẽ biến Tehran trở thành siêu cường mới.

"Ngày nay, eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc về nhân dân vĩ đại của Iran và không tàu thuyền hay tàu chở dầu nào được phép đi qua đó mà không có sự cho phép của Iran", ông Babaei cho hay và nhấn mạnh Iran hiện trở thành "siêu cường thứ tư".

Đợt leo thang căng thẳng khác đã xảy ra ở khu vực Vịnh Ba Tư vào cuối ngày 7/5 khi Mỹ và Iran tăng cường loạt cuộc tấn công.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, sự leo thang mới này bắt nguồn từ cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu của Iran, tiếp theo đó là cuộc tấn công của Iran vào 3 tàu khu trục của Mỹ gần eo biển Hormuz. Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiến hành loạt cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự ở Iran.

Hiện tại, Mỹ đã ban hành cảnh báo tiến hành “đòn tấn công mạnh” nhằm vào tài sản của Mỹ ở Trung Đông nếu tàu của Iran bị “gây hấn”.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa đối với tàu Iran tại eo biển Hormuz nhằm đáp trả việc Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy này.