Iran nêu điều kiện sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Tờ Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Iran đưa tin Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm bớt áp lực quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng. Đề xuất này được chuyển đến Washington thông qua bên trung gian hòa giải.

Đồng thời, Iran kêu gọi nối lại cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt vĩnh viễn hành động thù địch. Chi tiết về thỏa thuận chấm dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tuần này tại New York.

Tàu thuyền qua lại xung quanh eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

“Đại hội đồng Liên hợp quốc là cơ hội vàng để Mỹ quay trở lại con đường ngoại giao”, quan chức này nhận định và cho biết thêm Tehran hoan nghênh việc khôi phục ngoại giao nếu Washington có những bước đi cụ thể, thiết thực.

Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh biện pháp hạn chế nhắm vào cảng biển đang siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ - vốn là một trong những nguồn thu nhập chính của nước này. Đề xuất trên được Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao phê duyệt.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Mohsen Rezae cũng xác nhận Iran chuyển điều kiện tới bên trung gian để nối đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. Những điều kiện này bao gồm việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, giải tỏa khoản tiền bị phong tỏa của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Hôm 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Iran không thay đổi cách hành xử.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh, nhắm vào lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, Tehran không đề cập cụ thể nước nào cho phép Mỹ tiến hành tấn công Iran.

Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu cũng không được nhắc đến.