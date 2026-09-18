Đoàn Iran được dự kỳ họp của Liên hợp quốc, bị cấm mua hàng xa xỉ

(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin “phái đoàn nòng cốt từ Iran” sẽ được phép tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York. Như vậy, phái đoàn Iran, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ được cấp thị thực.

“Đoàn đại biểu phải tuân thủ hạn chế đi lại, bị cấm mua những mặt hàng xa xỉ và mặt hàng khác theo chính sách của chúng tôi. Đoàn đại biểu năm nay nhỏ hơn năm ngoái”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin thêm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (ở giữa) dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Trước đây, chính phủ Mỹ cấm phái đoàn Iran vào cửa hàng và hạn chế hoạt động đi lại của họ giữa trụ sở Liên hợp quốc, dinh thự của đại sứ Liên hợp quốc và sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về thông báo trên.

Ngày 16/9, Mỹ từ chối cấp visa cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp ông không thể dự sự kiện trực tiếp. Quyết định tương tự cũng được đưa ra đối với hàng chục quan chức Chính quyền Palestine dự kiến đi cùng ông Abbas.

Theo nhà ngoại giao phương Tây, phái đoàn Palestine tại Liên hợp quốc đã đệ trình nghị quyết để ông Abbas phát biểu trực tuyến, giống với năm ngoái. Ông Abbas dự kiến phát biểu vào 24/9, cùng ngày với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Năm ngoái, chính quyền ông Trump cũng áp dụng biện pháp tương tự nhằm cản trở hội nghị do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì. Sự kiện này hướng tới thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước, song Washington phản đối vì cho rằng đây là nỗ lực quốc tế hóa vấn đề nhằm né tránh đàm phán song phương giữa Israel và Palestine.

Theo “thỏa thuận trụ sở” của Liên hợp quốc năm 1947, Mỹ được yêu cầu cấp thị thực để các nhà ngoại giao nước ngoài tới dự họp ở New York. Tuy nhiên, Washington cho rằng họ có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh, chủ nghĩa cực đoan và chính sách đối ngoại.