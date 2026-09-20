Iran chuyển các điều kiện nối lại đàm phán và chấm dứt chiến tranh với Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí hôm 19/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, các điều kiện này bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa các khoản tiền bị phong tỏa của Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: newarab

Theo ông Mohsen Rezaei, các cuộc tham vấn với các bên trung gian từ Qatar và Pakistan vẫn đang tiếp diễn và Iran đang chờ phản hồi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Iran đã thông báo với Mỹ rằng một trong những điều kiện là việc giải tỏa các khoản tiền đang bị phong tỏa. Thứ hai, Mỹ phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, từ Lebanon cho đến các khu vực khác, và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.

Ngoài ra, Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, không được hợp tác với các thế lực chống đối cuộc cách mạng của Iran, phải dừng mọi hành vi xâm lược nhắm vào lãnh thổ Iran - kể cả việc sử dụng máy bay không người lái - không tiếp tục các hành động xâm lược, và phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Đây là những điều kiện mà Iran đã nhiều lần nêu rõ và đã chính thức chuyển tới Mỹ thông qua Qatar và Pakistan”.

Thiều Dương/VOV1