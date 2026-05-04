Iran tập kích khu dầu mỏ lớn ở UAE

Cơ quan truyền thông tiểu vương quốc Fujairah thuộc UAE cho biết vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp dầu khí ở tiểu vương quốc này sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran. Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng UAE cho biết 4 tên lửa đã được phóng đi.

Hiện tại, hệ thống phòng không của UAE đang "đối phó với cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Iran".

Hình ảnh cảng dầu mỏ tại Fujairah của UAE bốc cháy trong vụ tấn công hồi tháng 3. (Ảnh: Reuters)

“Bộ Quốc phòng xác nhận những âm thanh được nghe thấy ở nhiều khu vực trên cả nước là kết quả của việc hệ thống phòng không UAE đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái”, tuyên bố từ phía UAE cho biết.

Trong khi đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO), do Hải quân Anh điều hành, thông tin: họ nhận được báo cáo về vụ cháy trên tàu chở hàng ở Vịnh Ba Tư.

Một tàu chưa rõ danh tính đã phát tín hiệu báo cháy tại phòng máy khi đang hoạt động cách Dubai khoảng 58 km về phía Bắc. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và đã được kiểm tra sức khỏe.

Báo cáo cũng đề cập một sự việc khác xảy ra ở khu vực phía tây Mina Saqr, song hiện chưa có thêm thông tin chi tiết.

Cảng tại Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz là cửa ngõ xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban mỗi ngày của UAE, tương đương 1% nhu cầu thế giới.

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công. "Lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ nỗ lực khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại", CENTCOM cho biết trong bài đăng trên X.

Việc tàu thuyền Mỹ vượt qua eo biển Hormuz thành công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hướng dẫn tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này, nơi Iran đang cố gắng kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin hải quân "phát hiện tàu khu trục của Mỹ gần eo biển Hormuz và đưa ra cảnh báo, bao gồm cả việc bắn súng cảnh cáo, cảnh báo về hậu quả của những hành động mà họ mô tả là mạo hiểm".

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư sau khi đi qua eo biển Hormuz và "lực lượng Mỹ đang tích cực hỗ trợ nỗ lực khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại".