iPhone Duo: Giá cao kỷ lục nhưng vẫn thiếu hai tính năng đáng giá

(VTC News) -

Apple ra mắt iPhone Duo, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng vào thị trường smartphone màn hình gập. Sản phẩm này thu hút sự chú ý nhờ khả năng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến trong một thiết bị có không gian bên trong hạn chế.

Tuy nhiên, với mức giá khởi điểm lên tới 64,99 triệu đồng, người tiêu dùng có thể phải cân nhắc về những thiếu hụt tính năng, đặc biệt là những ai kỳ vọng vào một trải nghiệm iPhone đầy đủ.

Thiếu camera telephoto so với dòng iPhone Pro

iPhone Duo thay thế Face ID bằng Touch ID. (Ảnh: Apple)

Một trong những điểm đáng chú ý trên iPhone Duo là thiết bị này không được trang bị camera telephoto, một tính năng đã có mặt trên các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt cùng thời điểm.

Đối với những người thường xuyên chụp ảnh ở khoảng cách xa, camera telephoto mang lại lợi ích rõ rệt, cho phép phóng to chủ thể mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào zoom kỹ thuật số.

Việc thiếu ống kính này đồng nghĩa với việc iPhone Duo chưa có hệ thống camera hoàn chỉnh như các mẫu iPhone Pro cao cấp.

Điều này có thể không phải là vấn đề lớn đối với những người chỉ chụp ảnh thông thường, nhưng lại có thể trở thành một hạn chế đối với những ai coi camera là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn smartphone có giá trên 50 triệu đồng.

Face ID “biến mất”

Camera telephoto không phải là tính năng duy nhất bị loại bỏ trên iPhone Duo. Chiếc iPhone này cũng không được trang bị Face ID, công nghệ nhận diện khuôn mặt đặc trưng của các mẫu iPhone cao cấp hiện nay.

Các chuyên gia nhận định rằng việc tích hợp Face ID vào một thiết bị màn hình gập gặp nhiều khó khăn do hạn chế về không gian bên trong. Smartphone dạng này cần phải bố trí linh kiện ở nhiều vị trí khác nhau, trong khi màn hình có thể sử dụng ở cả trạng thái đóng và mở.

Nếu Apple quyết định triển khai Face ID, hãng sẽ phải giải quyết bài toán tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt cho cả màn hình bên ngoài và bên trong, điều này làm cho thiết kế trở nên phức tạp hơn so với các mẫu iPhone truyền thống.

iPhone Duo là một khoản đầu tư lớn. (Ảnh: Apple)

Linh kiện thu nhỏ có thể mở đường cho iPhone Duo 3

Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple có khả năng sẽ trang bị công nghệ Face ID và camera telephoto cho iPhone Duo thế hệ thứ ba vào năm 2028. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào khả năng của Apple trong việc thu nhỏ linh kiện và cải thiện các thuật toán xử lý.

Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, iPhone Duo 3 sẽ khắc phục được hai điểm thiếu hụt đáng chú ý của phiên bản hiện tại, cho phép người dùng không còn phải lựa chọn giữa lợi thế của màn hình gập và các tính năng phần cứng quen thuộc trên dòng iPhone Pro.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là dự đoán về hướng phát triển sản phẩm và chưa phải là thông tin chính thức từ Apple.

Mức giá cao là yếu tố cần cân nhắc

iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng, đánh dấu đây là một khoản đầu tư lớn đối với những người dùng không có nhu cầu đặc biệt với smartphone màn hình gập. Để giảm bớt áp lực tài chính ban đầu, Apple đã giới thiệu chương trình cho thuê mới.

Tuy nhiên, hình thức này phụ thuộc vào khả năng cung cấp tại từng thị trường và không phải người dùng nào cũng muốn chọn phương án thuê thay vì mua thiết bị.

Đối với những ai muốn sở hữu máy hoàn toàn, mức giá cao ngất ngưởng cũng khiến những thiếu hụt về camera telephoto và Face ID trở thành yếu tố cần cân nhắc.