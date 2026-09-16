5 tính năng trên iPhone 18 Pro Max giúp trải nghiệm khác biệt

(VTC News) -

Khi nhìn vào bảng thông số của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, phần lớn sự chú ý thường dồn vào chip xử lý, độ phân giải camera hay dung lượng pin. Nhưng có một số tính năng nằm ngoài bảng cấu hình lại là yếu tố quyết định trải nghiệm sử dụng hàng ngày, đặc biệt với người dùng chụp ảnh, quay video thường xuyên hoặc cần thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Buồng hơi tản nhiệt giúp hiệu năng bền hơn

Apple trang bị cho bộ đôi này buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, giúp hiệu năng đỉnh được duy trì lâu hơn 40% so với thế hệ trước. Đây là chi tiết ít khi xuất hiện trong các bảng so sánh cấu hình, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khi chơi game nặng hoặc quay video 4K liên tục trong thời gian dài.

Với các tác vụ này, máy thường nóng lên và tự hạ xung để bảo vệ linh kiện, khiến hiệu năng thực tế giảm dần theo thời gian sử dụng. Cơ chế tản nhiệt mới được thiết kế để hạn chế tình trạng đó, giữ tốc độ xử lý ổn định hơn trong các phiên sử dụng cường độ cao.

Cơ chế tản nhiệt mới trên iPhone 18 Pro Max giúp giữ tốc độ xử lý ổn định hơn trong các phiên sử dụng cường độ cao. (Ảnh: Apple)

Điều khiển Pro đưa nhiếp ảnh chuyên nghiệp vào tầm tay

Bên cạnh phần cứng camera, Apple bổ sung các điều khiển Pro cho phép người dùng tự tay chỉnh khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem biểu đồ histogram ngay trên ứng dụng Camera mặc định. Trước đây, những thao tác này thường chỉ có ở ứng dụng chụp ảnh chuyên nghiệp của bên thứ ba.

Việc tích hợp sẵn giúp người thường xuyên quay chụp có thêm quyền kiểm soát sáng tối, độ sâu trường ảnh mà không cần cài thêm phần mềm ngoài, đồng thời rút ngắn thao tác khi cần điều chỉnh nhanh trong lúc chụp.

Photographic Styles 3 tùy biến sâu hơn

Tính năng Photographic Styles được nâng lên phiên bản thứ 3, cho phép tùy chỉnh kết cấu, độ nhiễu hạt và hiệu ứng phim ngay khi chụp thay vì chỉ chỉnh màu sắc và tông da như các bản trước. Người dùng có thể tạo phong cách ảnh riêng, gần với cảm giác chỉnh sửa hậu kỳ trên máy tính nhưng thực hiện ngay trên máy trong thời gian thực.

Đây là một trong những nâng cấp phần mềm đáng chú ý nhất của dòng Pro năm nay, phục vụ nhóm người dùng quan tâm đến chất ảnh và muốn có dấu ấn cá nhân trong từng bức hình.

Photographic Styles 3 được nâng cấp với các tùy chọn mới để kiểm soát kết cấu và nhiễu hạt ảnh. (Ảnh: Apple)

Apple Reference Image xác thực nguồn gốc ảnh chụp

iPhone 18 Pro Max được trang bị tính năng Apple Reference Image trên camera chính Fusion Main, cho phép xác thực ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa bằng công cụ AI. Ảnh do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa sâu hiện khó phân biệt với ảnh chụp thật bằng mắt thường, nên một công cụ xác minh như thế này có ích cho người làm báo chí, nhiếp ảnh tư liệu hoặc bất kỳ ai cần chứng minh một bức ảnh chưa bị can thiệp bằng phần mềm.

Dynamic Island theo dõi cùng lúc ba hoạt động

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max được cải tiến để hiển thị cùng lúc ba hoạt động trực tiếp (Live Activities), thay vì giới hạn như các thế hệ trước. Người dùng có thể theo dõi song song nhiều tác vụ, ví dụ vừa xem tiến trình giao đồ ăn, vừa theo dõi trận đấu thể thao và cuộc gọi đến, mà không cần mở lại từng ứng dụng riêng lẻ. Thay đổi tưởng chừng nhỏ này giúp giao diện trở nên thực dụng hơn với những người có thói quen dùng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Những tính năng trên cho thấy phần lớn nâng cấp của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nằm ở trải nghiệm phần mềm, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu chụp ảnh, quay video và sử dụng đa nhiệm hàng ngày của người dùng.

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