Apple âm thầm tăng giá loạt iPhone đời cũ

(VTC News) -

Theo ghi nhận trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam từ ngày 10/9, giá bán của các dòng iPhone tiền nhiệm đã tăng tối thiểu 2 triệu đồng. Cụ thể, mẫu iPhone 16 bản 128 GB ra mắt từ hai năm trước hiện được niêm yết ở mức 24,99 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với trước đó. Động thái đi ngược lại thông lệ giảm giá hàng năm này xuất phát từ áp lực tăng giá linh kiện bán dẫn trên quy mô toàn cầu.

Các dòng máy ra mắt gần hơn ghi nhận mức tăng 4 triệu đồng đối với cấu hình tiêu chuẩn: iPhone 17e có giá mới 21,99 triệu đồng, iPhone 17 bản 256 GB lên mức 28,99 triệu đồng và iPhone Air 256 GB tăng lên 34,99 triệu đồng. Các phiên bản có dung lượng bộ nhớ lớn hơn chịu mức điều chỉnh tăng cao hơn. Cùng thời điểm, hai phiên bản cao cấp thế hệ trước là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã chính thức bị gỡ khỏi hệ thống phân phối để nhường chỗ cho dòng sản phẩm mới.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn lên gần 30 triệu đồng tại Việt Nam.

Tại hệ thống đại lý ủy quyền của Apple (AAR) trong nước, giá bán cũng đang được điều chỉnh theo khung giá mới của hãng. Một số đại lý hiện vẫn áp dụng mức giá thấp hơn niêm yết chính hãng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy phiên bản nhằm giải phóng lượng hàng tồn kho.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tại Mỹ, theo Washington Post, Apple đồng loạt nâng giá thêm 100 USD đối với các mẫu máy cũ: iPhone 16 tăng từ 699 USD lên 799 USD, iPhone 17e từ 599 USD lên 699 USD, iPhone 17 từ 799 USD lên 899 USD và iPhone Air từ 999 USD lên 1.099 USD. Tại thị trường Ấn Độ, chuyên trang TechCrunch cho biết mức giá bán lẻ bị đẩy lên khoảng 20,5%.

Động thái này được đánh giá là bất thường trong lịch sử kinh doanh của Apple. Nhiều năm qua, việc ra mắt dòng iPhone mới luôn đi kèm chính sách giảm giá từ 100 USD đối với các dòng máy tiền nhiệm để kích cầu ở phân khúc tầm trung.

Áp lực chi phí từ cuộc đua linh kiện AI

Theo phân tích từ trang công nghệ 9to5Mac, nguyên nhân chính khiến Apple phải thay đổi chiến lược định giá bắt nguồn từ sự leo thang chi phí linh kiện phần cứng, đặc biệt là chip nhớ DRAM và bộ nhớ flash NAND. Nhu cầu xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng đột biến đã đẩy giá thành chip nhớ lên mức kỷ lục. Báo cáo từ đơn vị nghiên cứu thị trường TrendForce cho thấy giá chip nhớ dung lượng 256 GB đã tăng gần 400% so với cùng kỳ năm trước.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tăng 100 USD so với model tiền nhiệm.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal vào tháng 6, cựu Tổng giám đốc Apple Tim Cook từng đề cập đến việc chi phí đầu vào tăng cao có thể buộc hãng phải xem xét lại chiến lược định giá sản phẩm, do công ty không thể tiếp tục gánh toàn bộ chi phí chênh lệch của linh kiện lưu trữ. Ngay sau tuyên bố này, Apple đã tiến hành tăng giá các dòng máy tính Mac và máy tính bảng iPad.

Đến cuối tháng 7, ông Tim Cook tiếp tục giải thích về tình hình tài chính của tập đoàn: “Chúng tôi miễn cưỡng phải tăng giá. Chúng tôi làm vậy vì đang trải qua ‘trận lũ trăm năm có một’ trên thị trường chip nhớ, với mức giá tăng theo cấp số nhân”.

Trong sự kiện vừa qua, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt từ 1.199 USD và 1.299 USD, chỉ tăng 100 USD so với thế hệ trước, thấp hơn mức dự báo tăng từ 200 đến 300 USD của giới phân tích tài chính. Trong khi đó, mẫu máy màn hình gập đầu tiên của hãng là iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD, mức giá được nhận định là “mang tính cạnh tranh” so với phân khúc gập cao cấp hiện nay.

Bằng cách giữ mức tăng vừa phải trên dòng máy mới nhằm duy trì sức mua của nhóm khách hàng cao cấp, Apple đã bù đắp biên lợi nhuận bằng việc nâng giá các dòng máy tầm trung và đời cũ. Xu hướng điều chỉnh giá bán cũng đang diễn ra trên toàn bộ hệ sinh thái smartphone Android, khi hầu hết các thương hiệu lớn đều phải tăng giá thiết bị chủ lực do áp lực chung của chuỗi cung ứng.

Đối với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu iPhone 18 dự kiến sẽ ra mắt muộn hơn vào mùa xuân năm 2027. Theo dự báo từ TrendForce, giá bán của phiên bản này có thể sẽ tiếp tục tăng từ 10% đến 20% tùy thuộc vào diễn biến giá linh kiện bộ nhớ trong thời gian tới.