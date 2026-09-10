Apple ra mắt bộ đôi iPhone Pro, 18 Pro Max, lần đầu vắng phiên bản tiêu chuẩn

(VTC News) -

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hai phiên bản Pro mở bán mà không có sự xuất hiện của phiên bản tiêu chuẩn đi kèm. Sự vắng mặt của phiên bản tiêu chuẩn tại thời điểm công bố khiến toàn bộ trọng trách duy trì doanh số toàn cầu của dòng sản phẩm mới được đặt lên vai bộ đôi Pro.

Năm nay, Apple mang đến 4 tùy chọn màu sắc gồm: Đen đậm (Deep Black), Bạc tinh luyện (Refined Silver), Xanh băng giá (Glacier Blue) và Đỏ rượu vang (Burgundy).

Tại sự kiện ra mắt vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple cho biết iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn duy trì kích thước màn hình lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch như thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, kích thước tổng thể thân máy đã được thu gọn nhờ việc tiếp tục cắt giảm độ dày viền màn hình.

Khu vực khuyết màn hình Dynamic Island được thu nhỏ diện tích hiển thị, đồng thời nâng cấp tính năng phần mềm. Người dùng hiện có thể theo dõi và chuyển đổi linh hoạt giữa ba tác vụ trực tiếp (Live Activities) hiển thị cùng lúc trên Dynamic Island, thay vì giới hạn ở mức hai tác vụ như trên dòng iPhone 17 Pro.

Màu đỏ rượu vang trên iPhone 18 Pro năm nay đúng như các tin đồn rò rỉ trước. (Ảnh: Apple)

Nâng cấp phần cứng đáng chú ý nhất trên thế hệ này nằm ở camera chính 48 MP với cơ chế khẩu độ thay đổi vật lý. Dù công nghệ này từng xuất hiện trên một số dòng máy Android trước đây như Huawei Mate 60 (2023), Xiaomi 14 Ultra (2024) hay dòng Galaxy S9/S10 của Samsung, đây là lần đầu tiên Apple tích hợp giải pháp này lên hệ sinh thái iPhone.

Cơ chế mới cho phép kiểm soát kích thước độ mở của thấu kính trước cảm biến 48 MP. Khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, ống kính mở khẩu lớn hơn (chỉ số f nhỏ) để thu nhận nhiều ánh sáng. Ngược lại, khi chụp dưới nguồn sáng mạnh hoặc nắng gắt, thấu kính khép khẩu nhỏ hơn (chỉ số f lớn) để kiểm soát lượng sáng đi vào, hạn chế cháy sáng và tăng độ sâu trường ảnh.

Hỗ trợ cho phần cứng mới là thuật toán hiệu chỉnh hình ảnh theo khẩu độ giúp tối ưu hóa quá trình xử lý ảnh theo từng nấc khẩu độ cụ thể. Ngoài ra, giao diện camera bổ sung các tính năng phục vụ người dùng chuyên nghiệp gồm lấy nét thủ công (Manual Focus), biểu đồ phơi sáng (Exposure Scopes) và tính năng chụp hẹn giờ liên tiếp (Repeated Self-Timer Shots).

Về hiệu năng, bộ đôi mới sử dụng vi xử lý Apple A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm. Con chip này giúp tăng tốc độ xử lý khoảng 20% so với thế hệ A19 Pro, đồng thời tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng để kéo dài thời lượng pin. Nhằm kiểm soát nhiệt độ khi vận hành các tác vụ đồ họa nặng hoặc chơi game trong thời gian dài, Apple đã nâng cấp hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber), giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định mà không gặp hiện tượng quá nhiệt.

Apple tiếp tục hứa hẹn người dùng nhiều tính năng thông minh trên Siri với AI. (Ảnh: Apple)

Một nâng cấp khác là hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence tiếp tục được mở rộng trên phiên bản mới. Trợ lý ảo Siri nhận bản nâng cấp tính năng lớn khi có thể can thiệp sâu và thực hiện thao tác trực tiếp bên trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cả ứng dụng từ bên thứ ba. Apple cũng bổ sung ứng dụng Siri chuyên biệt ngay trên màn hình chính, cho phép người dùng trao đổi thông tin chi tiết thông qua cả giọng nói lẫn văn bản.

Đáng chú ý, trợ lý ảo này giờ đây được tích hợp trực tiếp vào bên trong ứng dụng Máy ảnh (Camera) mặc định để hỗ trợ các tác vụ nhiếp ảnh. Tuy nhiên, các tính năng mới sẽ giới hạn 1 số thị trường ban đầu, trước khi mở rộng ra nhiều quốc gia hơn trong thời gian tới.

So với thế hệ iPhone 17 Pro và 17 Pro Max lúc mới ra mắt, giá bán của bộ đôi iPhone 18 Pro ghi nhận mức tăng 100 USD trên mỗi phiên bản.

Cụ thể, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm từ 1.199 USD cho phiên bản bộ nhớ trong 256 GB (cao hơn 100 USD so với Galaxy S26 Plus bản cùng dung lượng).

iPhone 18 Pro Max giá khởi điểm từ 1.299 USD (tương đương mức giá của đối thủ Samsung Galaxy S26 Ultra).