iPhone 18 Pro mở đặt trước, sức mua khởi đầu tích cực

(VTC News) -

Thị trường bán lẻ ghi nhận sự quan tâm đáng kể đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ngay khi các hệ thống bắt đầu nhận đặt trước. Tại CellphoneS, hơn 10.000 đơn cọc được ghi nhận chỉ trong 15 phút đầu, tăng 40% so với cùng thời điểm mở bán năm ngoái.

CellphoneS bắt đầu nhận đặt cọc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ 19h ngày 12/9, kéo dài đến hết ngày 17/9. Hai mẫu máy dự kiến được mở bán từ 8h ngày 18/9 tại hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc.

Hệ thống cũng cho biết đã ghi nhận gần 40.000 khách hàng đăng ký nhận thông tin về sản phẩm trước thời điểm mở đặt trước.

Kết quả hơn 10.000 đơn cọc trong 15 phút đầu được xem là tín hiệu ban đầu về sức mua đối với dòng iPhone mới. Mức tăng 40% so với cùng thời điểm năm trước cũng cho thấy lượng khách hàng tham gia đặt trước đang có xu hướng cao hơn.

Tuy nhiên, đây mới là kết quả trong giai đoạn đầu của chương trình, chưa phản ánh toàn bộ doanh số của sản phẩm sau khi mở bán.

Về chính sách bán hàng, CellphoneS áp dụng mức trợ giá đến 5 triệu đồng khi khách hàng bán máy cũ để lên đời, đồng thời giảm thêm đến 2 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.

Hệ thống cũng triển khai chương trình S-BuyBack, cam kết giá thu máy cũ lên đến 65% giá trị thiết bị sau thời gian sử dụng tối đa 15 tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả góp với thời gian lên đến 18 tháng, lãi suất 0% và không phụ phí theo chương trình của hệ thống.

Các thành viên SMember được áp dụng thêm một số quyền lợi khi mua máy và thu cũ lên đời. CellphoneS cũng giảm giá phụ kiện khi mua kèm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ở một hệ thống bán lẻ khác, Viettel Store kỳ vọng nhu cầu đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục tăng trong mùa mở bán năm nay.

Doanh nghiệp cho biết sự quan tâm của khách hàng tập trung vào những thay đổi trên thế hệ sản phẩm mới, trong đó có thiết kế được tinh chỉnh, hệ thống camera thế hệ mới và chip A20 Pro.

Các yếu tố này được kỳ vọng đáp ứng những nhu cầu như chụp ảnh, quay video, chơi game và sử dụng các tính năng AI trên thiết bị.

Giai đoạn đăng ký nhận thông tin tại Viettel Store cũng cho thấy iPhone 18 Pro Max đang nhận được sự chú ý đáng kể. Hai màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh được quan tâm nổi bật, trong đó màu Đỏ Burgundy chiếm khoảng 70% nhu cầu đăng ký.

Trong đợt đặt trước, Viettel Store nhận đặt trước iPhone 18 Pro series với giá từ 38,99 triệu đồng. Khi kết hợp các quyền lợi đủ điều kiện, tổng mức ưu đãi có thể lên đến 18 triệu đồng, đưa giá tiếp cận sản phẩm xuống từ 20,99 triệu đồng. Chính sách này được áp dụng cùng các quyền lợi trong hệ sinh thái Viettel.

Ngoài các ưu đãi liên quan đến giá, Viettel Store cho biết khách hàng có thể được gia hạn bảo hành chính hãng lên 2 năm, đồng thời có thêm các lựa chọn thanh toán và trả góp thông qua ngân hàng, đối tác liên kết.

Trong khi đó, phía CellphoneS tập trung vào việc chuẩn bị nguồn lực cho ngày mở bán, gồm đào tạo nhân viên tư vấn, rút ngắn quy trình kiểm định máy cũ và triển khai các phương án hỗ trợ khách hàng thu cũ - lên đời.

Hệ thống cho biết khách hàng có thể định giá máy cũ trên ứng dụng, với kết quả được cung cấp trong khoảng 2 phút.

CellphoneS cũng áp dụng hai hình thức mua trước - thu sau hoặc thu trước - mua sau, đồng thời cam kết giữ mức giá thu mua đã báo cho khách hàng.

Việc các hệ thống bán lẻ đồng loạt đưa ra chính sách thu cũ, trả góp và ưu đãi thanh toán cho thấy cuộc cạnh tranh trong mùa mở bán iPhone 18 Pro không chỉ tập trung vào giá bán mà còn mở rộng sang khả năng tiếp cận sản phẩm và các dịch vụ đi kèm.

Dữ liệu đặt cọc trong những ngày đầu sẽ là một trong những chỉ dấu đáng chú ý để đánh giá sức mua thực tế khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ từ ngày 18/9.