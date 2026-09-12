Giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức tại Việt Nam

(VTC News) -

Giá dòng Pro khởi điểm từ 38,999 triệu đồng

Apple Store Online Việt Nam đã cập nhật giá bán dải sản phẩm mới trong giai đoạn đặt trước. Với dòng Pro, iPhone 18 Pro bản 256GB có giá từ 38,999 triệu đồng, còn iPhone 18 Pro Max 256GB khởi điểm 41,999 triệu đồng. Đây là hai mức giá mở đầu cho nhóm iPhone Pro trong năm nay.

Theo bảng thông số của Apple Việt Nam, hai mẫu Pro có bốn màu gồm Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy. Các tùy chọn dung lượng gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Cách chia dung lượng này cho thấy Apple vẫn giữ bản 256GB làm mức khởi điểm, đồng thời duy trì các lựa chọn cao hơn cho người dùng cần lưu trữ nhiều ảnh, video hoặc dữ liệu công việc.

Mức chênh giữa bản Pro và Pro Max chủ yếu đến từ màn hình, pin và kích thước thân máy. Pro Max có màn hình lớn hơn, trọng lượng cao hơn và thời lượng pin dài hơn theo công bố của Apple. Vì vậy, người mua không chỉ so giá theo dung lượng, mà còn cần cân nhắc cách sử dụng hằng ngày.

Ở cùng dung lượng, bản Pro Max thường dành cho người muốn màn hình lớn và pin dài hơn. Bản Pro có giá khởi điểm thấp hơn, nhưng vẫn dùng cùng nền tảng A20 Pro và hệ thống camera Pro Fusion. Đây là điểm khiến quyết định mua không chỉ phụ thuộc vào cấu hình, mà còn phụ thuộc vào thói quen cầm nắm và ngân sách.

Dung lượng cao kéo giá bán lên đáng kể

Ở các phiên bản dung lượng cao, giá iPhone 18 Pro Max tiếp tục tăng theo bộ nhớ. Bảng giá tham khảo ghi nhận mẫu Pro Max ở mức 80,999 triệu đồng cho phiên bản dung lượng cao. Đây là nhóm giá hướng đến người dùng cần lưu trữ lớn, thường quay video độ phân giải cao, lưu ảnh ProRAW hoặc muốn dùng máy trong thời gian dài mà ít phải quản lý bộ nhớ.

Với người dùng phổ thông, bản 256GB hoặc 512GB có thể đã đủ cho nhu cầu thường ngày như chụp ảnh, dùng mạng xã hội, lưu ứng dụng và quay video ngắn. Các bản 1TB hoặc 2TB phù hợp hơn với nhóm sáng tạo nội dung, người dùng công việc hoặc những ai thường xuyên quay video dung lượng lớn.

Giá thực tế tại từng hệ thống bán lẻ có thể thay đổi theo thời điểm đặt trước, ưu đãi thanh toán, chương trình thu cũ đổi mới và số lượng hàng trong từng giai đoạn. Vì vậy, giá niêm yết nên được xem là mốc tham khảo ban đầu trước khi người mua tính đến tổng chi phí cuối cùng.

Lịch đặt trước chia theo từng nhóm sản phẩm

Lịch đặt trước của thế hệ iPhone mới được chia thành nhiều mốc. iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mở đặt trước từ ngày 12/9/2026, sau đó giao hàng từ ngày 19/9/2026. Nhóm iPhone Duo có lịch muộn hơn, với đặt trước từ ngày 16/10/2026 và giao hàng từ ngày 23/10/2026.

Duo xuất hiện trong cùng đợt sản phẩm mới, nhưng bài viết này chỉ nhắc ngắn để làm rõ bối cảnh bảng giá. Trọng tâm vẫn là hai mẫu Pro đang được quan tâm trong giai đoạn đặt trước đầu tiên tại Việt Nam.

Việc chia lịch đặt trước cũng cho thấy Apple tách nhóm sản phẩm truyền thống và nhóm màn hình gập thành hai giai đoạn khác nhau. Với người đang cân nhắc dòng Pro, mốc thời gian đầu tiên vẫn tập trung vào iPhone 18 Pro và Pro Max, thay vì các lựa chọn ra mắt muộn hơn.

Trong giai đoạn đầu mở bán, nguồn hàng, màu sắc và dung lượng có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của người mua. Các màu mới hoặc dung lượng phổ biến thường được chú ý sớm hơn. Người cần máy ngay có thể ưu tiên phiên bản có sẵn, còn người muốn đúng màu hoặc đúng dung lượng có thể phải chờ thêm tùy từng đợt giao hàng.

Vị trí giá trong dòng iPhone 18

Trong iPhone 18 Series, dòng Pro hướng đến nhóm người dùng cần hiệu năng A20 Pro, camera 48MP Pro Fusion và thời lượng pin cao hơn bản tiêu chuẩn. Với bản SIM vật lý kết hợp eSIM, iPhone 18 Pro Max được Apple công bố 43 giờ xem video và khoảng 29 giờ sử dụng mô phỏng.

Apple Intelligence mới trên iOS 27 có hỗ trợ tiếng Việt, còn Siri AI hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Những yếu tố này không làm thay đổi giá niêm yết, nhưng có thể ảnh hưởng đến cách người dùng đánh giá giá trị của máy trong quá trình nâng cấp.

Nếu chỉ xét giá khởi điểm, iPhone 18 Pro là lựa chọn thấp hơn trong bộ đôi Pro. Nếu ưu tiên màn hình lớn, pin dài hơn và dung lượng cao, iPhone 18 Pro Max sẽ có tổng chi phí cao hơn. Điểm quan trọng là người mua nên chọn theo nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chỉ nhìn vào phiên bản có thông số lớn hơn.