iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng' sau 10 phút mở đặt trước tại Việt Nam

(VTC News) -

Đúng 19h ngày 12/9, nền tảng đặt hàng trực tuyến của Apple tại thị trường Việt Nam ghi nhận lượng truy cập tăng đột biến, khiến nhiều người dùng gặp tình trạng phải chờ hệ thống điều hướng cục bộ. Trong những phút đầu tiên, các tùy chọn bộ nhớ vẫn hiển thị thời hạn giao hàng tiêu chuẩn từ 7 đến 10 ngày, kịp mốc trả máy vào ngày 18/9.

Tuy nhiên, đến 19h10, thời gian giao hàng dự kiến đối với mẫu iPhone 18 Pro Max các màu Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh với dung lượng 256 GB và 512 GB đã đồng loạt bị lùi sang khung thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 6/10, tức chậm hơn từ 2 đến 3 tuần so với lịch ban đầu. Chỉ ít phút sau đó, thời gian giao hàng đã kéo sang ngày 13/10.

Ngược lại, phiên bản dung lượng cao nhất 2 TB vẫn giữ nguyên tiến độ giao hàng trong ngày mở bán đầu tiên. Việc lùi thời điểm giao hàng phản ánh nhu cầu của thị trường trong nước tập trung lớn vào nhóm dung lượng phổ thông và các tùy chọn màu sắc mới, trong khi hạn mức phân bổ máy đợt đầu của Apple cho thị trường có giới hạn.

Một khách hàng tại TP.HCM phải chờ đến 13/10 vì không thể đặt sớm từ 19h ngày 12/9.

Hệ thống bán lẻ nhận đơn đặt tăng kỷ lục

Theo đại diện hệ thống Thế Giới Di Động, ngay từ giai đoạn nhận thông tin, đặt trước TopZone đã ghi nhận mức độ quan tâm rất tích cực dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tại website của doanh nghiệp, chỉ khoảng nửa tiếng sau khi mở cổng nhận đặt trước iPhone 18, hệ thống đã ghi nhận gần 167.000 lượt đặt cọc trong tổng số 181.000 lượt đặt. So với mùa iPhone năm trước, lượng khách hàng chủ động tìm hiểu thông tin và đặt trước năm nay đã tăng hơn gấp đôi.

Điều này cho thấy sức hút của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang cao hơn đáng kể so với mùa trước, khi người dùng có xu hướng tìm hiểu sớm và chủ động chuẩn bị cho nhu cầu sở hữu ngay từ trước thời điểm mở bán.

Tại Di Động Việt, hơn 25.000 lượt khách hàng đã đăng ký nhận thông tin trước thời điểm mở đặt trước. Trong đó, phiên bản Burgundy dung lượng 256GB chiếm khoảng 60% tổng lượt lựa chọn được ghi nhận, cho thấy màu sắc mới đang tạo được sự chú ý trong giai đoạn đầu.

Đại diện đơn vị này cho biết: “Dữ liệu từ cổng đăng ký cho thấy khoảng 55% khách hàng quan tâm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có nhu cầu đổi từ thiết bị đang sử dụng sang thế hệ mới. Từ ghi nhận này, Di Động Việt tập trung xây dựng các chính sách phù hợp để khách hàng tận dụng giá trị thiết bị hiện tại, qua đó tối ưu chi phí sở hữu iPhone mới”.

Trao đổi thêm với phóng viên VTC News, đại diện hệ thống CellphoneS, chia sẻ: “Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 40,000 khách hàng quan tâm đăng kí thông tin sớm về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hiện nay, con số này vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt”.

Hệ thống cũng cho biết CellphoneS tự tin trong việc giao hàng sớm cho khách hàng đặt cọc thành công tại hệ thống từ nay đến ngày 17/9. CellphoneS sẽ tổ chức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ 8h ngày 18/9 tại đồng loạt hơn 180 cửa hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tai nghe AirPods 5 mới cũng mở bán tại hệ thống cùng ngày.

Anh Nguyễn Như Thành - Phó giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop - chia sẻ lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone mới tăng hơn 30% so với năm trước, cho thấy sức hút của các sản phẩm Apple vẫn rất lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện của iPhone Duo với thiết kế hoàn toàn mới cũng tạo thêm sự tò mò và kỳ vọng, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của khách hàng trước thời điểm mở bán.

Dựa trên tỷ lệ khách hàng đăng ký nhận thông tin tại FPT Shop, iPhone 18 Pro Max hiện là phiên bản được quan tâm nhiều nhất, tiếp theo là iPhone Duo và iPhone 18 Pro.

Anh Nguyễn Như Thành cho biết thêm, khách hàng vẫn ưu tiên iPhone 18 Pro/Pro Max khi có nhu cầu nâng cấp, trong khi một bộ phận khách hàng yêu thích công nghệ có xu hướng chờ đợi những form factor mới như iPhone Duo. “Quyết định mua hiện được tác động nhiều nhất bởi nhu cầu nâng cấp, trải nghiệm khác biệt của sản phẩm và mức độ hấp dẫn của ưu đãi”, anh Thành chia sẻ.

Theo ghi nhận từ hệ thống Viettel Store, đơn vị này đã đạt mốc gần 60.000 lượt khách hàng đăng ký quan tâm sau hai ngày Apple công bố sản phẩm. Trong đó, riêng tùy chọn màu Đỏ Burgundy trên dòng máy iPhone 18 Pro Max chiếm tới 70% tổng lượng lựa chọn, cho thấy sức hút của phối màu mới đối với thị trường trong nước.

Tại chuỗi bán lẻ Hoàng Hà Mobile, hệ thống ghi nhận hơn 9.000 đơn đặt hàng trên toàn quốc chỉ sau 10 phút đầu tiên mở cổng, tăng 15% so với giai đoạn mở bán thế hệ tiền nhiệm. Đơn vị này ước tính số lượng đơn hàng có thể đạt khoảng 18.000 sau 24 giờ đầu tiếp nhận.

Về cơ cấu sản phẩm tại Hoàng Hà Mobile, lượng khách hàng lựa chọn phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Đỏ Burgundy chiếm tỷ lệ áp đảo với hơn 80%. Xét theo dung lượng bộ nhớ, bản 256 GB là lựa chọn phổ biến nhất khi chiếm 91% đơn hàng, tiếp theo là bản 512 GB chiếm 7,5% và bản 1 TB chiếm 1,5%.

Bên cạnh nhu cầu mua thẳng, các chương trình hỗ trợ tài chính ghi nhận mức độ quan tâm đáng kể. Dữ liệu của đại lý cho thấy khoảng 30% khách hàng đặt trước đăng ký tham gia chương trình trả góp qua thẻ tín dụng và các tổ chức tài chính. Đồng thời, gần 50% người dùng có nhu cầu tham gia chương trình thu cũ đổi mới từ các dòng iPhone và điện thoại Android thế hệ trước để nâng cấp lên thiết bị mới.

Giá bán lẻ iPhone mới sau khi trừ một số ưu đãi (dự kiến) của đại lý Hoàng Hà Mobile.

Về tiến độ bàn giao sản phẩm, đại diện một AAR nhận định lượng máy iPhone 18 Pro, đặc biệt là phiên bản Pro Max các màu mới, sẽ khan hiếm trong đợt trả hàng đầu tiên bắt đầu từ ngày 18/9. Hệ thống dự kiến phải đến hết tháng 10 mới có thể đáp ứng toàn bộ các đơn hàng đặt trước cho phiên bản này, trong khi các tùy chọn màu sắc khác sẽ có thời gian giao hàng sớm hơn tùy thuộc vào lịch điều phối của Apple.

Nhu cầu đặt trước dòng Pro năm nay tăng cao dù mức giá niêm yết của thiết bị đã được điều chỉnh tăng. Tại thị trường Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm từ 38,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB (tăng 4 triệu đồng so với mức giá công bố của iPhone 17 Pro ở thời điểm mở bán năm ngoái) và đạt mức tối đa 77,99 triệu đồng cho phiên bản 2 TB. Mẫu iPhone 18 Pro Max có giá dao động từ 41,99 triệu đồng cho bản 256 GB đến 80,99 triệu đồng cho bản 2 TB. Động lực nâng cấp của dòng máy này đến từ cấu hình vi xử lý mới cùng hệ thống ống kính khẩu độ thay đổi cơ học trên cảm biến chính 48 megapixel.