iPhone 18 Pro Max 1TB hơn 61 triệu đồng: Người dùng đang trả tiền cho điều gì?

(VTC News) -

Hơn 61 triệu đồng mua 1 chiếc iPhone 18 Pro Max 1TB

Trong nhiều năm, iPhone luôn nằm trong nhóm smartphone cao cấp có mức giá cao trên thị trường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các phiên bản dung lượng lớn như iPhone 18 Pro Max 1TB khiến câu chuyện về giá trị của một chiếc điện thoại trở nên đáng chú ý hơn.

Theo công bố từ Apple, iPhone 18 Pro Max được trang bị các nâng cấp về hiệu năng, camera và khả năng kết nối, hướng tới nhóm người dùng có nhu cầu cao trong công việc sáng tạo nội dung, xử lý tác vụ chuyên nghiệp hoặc lưu trữ lượng dữ liệu lớn. Phiên bản 1TB có mức giá 61,49 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, nằm trong nhóm những mẫu smartphone có giá bán cao nhất hiện nay.

Giá iPhone 18 Pro Max trên website Apple.

Để hình dung rõ hơn về mức chi phí này, có thể đặt iPhone 18 Pro Max 1TB bên cạnh thu nhập của người lao động Việt Nam. Theo số liệu thống kê về thu nhập hiện nay, mức lương của mỗi nhóm lao động có sự khác biệt lớn tùy ngành nghề, khu vực và kinh nghiệm. Vì vậy, cùng một chiếc điện thoại có thể tương đương vài tháng thu nhập với người này nhưng lại là khoản chi tiêu kéo dài nhiều năm với người khác.

Nếu một người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng, việc mua iPhone 18 Pro Max 1TB tương đương hơn 6 tháng lương trước thuế. Với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, con số này vẫn vào khoảng 4 tháng thu nhập. Trong khi đó, những người có mức thu nhập cao hơn có thể xem đây là khoản chi tiêu tương đương một đến hai tháng làm việc.

Sự khác biệt này cho thấy giá của một chiếc smartphone không chỉ nằm ở con số trên bảng giá, mà còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và mục đích sử dụng của từng nhóm khách hàng.

Vì sao người dùng sẵn sàng chi số tiền này

Trên iPhone 18 Pro Max, Apple tập trung vào các yếu tố phục vụ nhóm người dùng chuyên sâu. Thiết bị sở hữu chip A20 Pro, màn hình Super Retina XDR 6,9 inch với công nghệ ProMotion 120Hz, hệ thống camera 48MP và nhiều nâng cấp về khả năng xử lý hình ảnh.

Thông số ấn tượng của iPhone 18 Pro Max.

Đặc biệt, phiên bản bộ nhớ 1TB hướng tới nhóm khách hàng thường xuyên quay video độ phân giải cao, chụp ảnh chuyên nghiệp hoặc lưu trữ nhiều dữ liệu ngay trên thiết bị. Với những người làm sáng tạo nội dung, việc sở hữu dung lượng lớn có thể giúp giảm phụ thuộc vào giải pháp lưu trữ bên ngoài.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, iPhone, đặc biệt các sản phẩm iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max còn có giá trị về hệ sinh thái. Khả năng đồng bộ giữa iPhone với các thiết bị Apple khác, cùng chu kỳ cập nhật phần mềm dài, khiến nhiều người dùng xem đây là khoản đầu tư cho trải nghiệm sử dụng trong nhiều năm thay vì chỉ là một thiết bị tiêu dùng ngắn hạn.

Tuy nhiên, việc một sản phẩm công nghệ có nhiều tính năng cao cấp không đồng nghĩa tất cả người dùng đều cần phiên bản đắt nhất. Với phần lớn người dùng phổ thông, các phiên bản dung lượng thấp hơn vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc, giải trí, chụp ảnh và làm việc cơ bản.

Bài toán giữa trải nghiệm công nghệ với khả năng chi trả

Sự xuất hiện của những mẫu smartphone trên 60 triệu đồng phản ánh một xu hướng rõ ràng của thị trường công nghệ: khoảng cách giữa thiết bị phổ thông và thiết bị cao cấp ngày càng lớn. Các hãng sản xuất đang đưa nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, camera chuyên nghiệp, vật liệu cao cấp và khả năng xử lý mạnh mẽ lên nhóm sản phẩm flagship.

Camera chuyên nghiệp trên iPhone 18 Pro Max 1TB

Tại Việt Nam, sự quan tâm dành cho các mẫu iPhone thế hệ mới cũng cho thấy người dùng ngày càng chú trọng tới trải nghiệm dài hạn. Những thông tin về iPhone 18 Pro Max, từ thiết kế, cấu hình đến mức giá, được nhiều người quan tâm ngay sau sự kiện ra mắt của Apple. Các nền tảng bán lẻ công nghệ như Viettel Store cũng thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm công nghệ mới để người dùng có thêm cơ sở tham khảo trước khi đưa ra quyết định.

Với mức giá hơn 61 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max 1TB rõ ràng không phải là lựa chọn dành cho số đông. Nhưng sự tồn tại của sản phẩm này cho thấy smartphone đang dần trở thành một nhóm thiết bị công nghệ cao cấp, nơi người dùng không chỉ mua một chiếc điện thoại mà còn lựa chọn một hệ sinh thái, một trải nghiệm và cách họ sử dụng công nghệ trong cuộc sống hiện đại.