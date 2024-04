Hyudai Stargazer X công bố giá bán tại Việt Nam

(VTC News) -

Sau khi được giới thiệu tại triển lãm Bangkok Motor Show 2024 hồi tháng 3/2024 vừa qua, Hyundai Stargazer X đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam kèm giá bán được đánh giá là rẻ bất ngờ nếu so với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, KIA Caren hay Toyota Veloz Cross.

Hyundai Stargazer X chính thức có mặt tại Việt Nam.

Cụ thể, Hyundai Stargazer X có hai phiên bản bao gồm bản thường và bản cao cấp với giá bán tương ứng là 559 triệu đồng và 599 triệu đồng. Ngoài ra, Hyundai Thành Công Việt Nam vẫn phân phối Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn với giá 489 triệu đồng.

Hyundai Stargazer X sở hữu kích thước lớn hơn Hyundai Stargazer, với chiều dài và chiều rộng tăng thêm 35mm, chiều cao và khoảng sáng gầm tăng thêm 15mm, mang đến kích thước tổng thể DxRxC tương ứng là 4.495 x 1.815 x 1.710mm và khoảng sáng gầm xe đạt mức 200 mm.

Hyundai Stargazer X sở hữu kích thước lớn hơn Hyundai Stargazer.

Ở hai bên hông, Hyundai Stargazer X sở hữu vòm bánh xe vuông vức, mâm xe hợp kim kích thước 17 inch với thiết kế Diamond Cut. Ngoài ra, Hyundai Stargazer X còn được trang bị lốp có kích thước 205/50 R17 lớn hơn Hyundai Stargazer và bổ sung thêm tay nắm cửa mạ Crom tích hợp nút bấm đóng/mở khóa thông minh, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan…

Hyundai Stargazer X được nâng cấp một số chi tiết ngoại thất.

Bên trong Hyundai Stargazer X được nâng cấp thêm một số tiện nghi như sạc không dây chuẩn Qi tích hợp hệ thống làm mát giúp cải thiện công suất sạc lên đến 10W, đồng thời làm giảm tình trạng nóng máy điện thoại trong quá trình sạc; màn hình trung tâm hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto không dây.

Hyundai Stargazer X cũng là xe duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện nay tại thị trường Việt Nam được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp với 8 loa và amply rời.

Nội thất của Hyundai Stargazer X cũng tiện nghi hơn, hiện đại hơn.

Hyundai Stargazer X đươc trang bị nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh. Xe cũng có chức năng khởi động từ xa thông qua một nút bấm trên chìa khóa. Công nghệ này có thể giúp lái xe làm mát xe trước khi vận hành, giảm tình trạng sốc nhiệt gây khó chịu khi đỗ xe thời gian dài ngoài trời trong điều kiện nắng nóng như ở Việt Nam.

Một điểm mới cải tiến của Stargazer X so với phiên bản trước đó là sự xuất hiện của phanh tay điện tử và hệ thống phanh tự động Auto Hold.

Hyundai Stargazer X được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT do Hyundai phát triển.

Hyundai Stargazer X vẫn sở hữu động cơ 1.5L nhưng lại được bổ sung thêm công nghệ an toàn chủ động SmartSense

Hyundai Stargazer X cũng có đầy đủ những công nghệ an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Hyundai Stargazer X cũng được nâng cấp ở hệ thống phanh với việc sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh xe thay vì 2 như ở phiên bản trước. Đồng thời, xe được bổ sung thêm cảm biến va chạm trước.

Hyundai Stargazer X sẽ chính thức có mặt tại các đại lý từ tháng 5/2024.

Ngoài các công nghệ an toàn mang tính tiêu chuẩn thì Hyundai Stargazer X còn được bổ sung thêm hệ thống an toàn chủ động SmartSense. Hệ thống này sử dụng camera phía trước cùng bộ xử lý chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn.