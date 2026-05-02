Bắc Bộ đón không khí lạnh, mưa lớn trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Khoảng chiều và tối mai 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa lớn tái diễn trên diện rộng.

Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C; Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp bởi đợt không khí lạnh này. Chiều và đêm 3/5, Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23°C.

Tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, Nghệ An đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 03/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động.

Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trước đó trong tháng 4, hai đợt không khí lạnh đã tràn về nước ta vào ngày 23/4 và đêm 28/4. Các đợt không khí lạnh chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác tại Bắc Bộ.

Ngày và đêm 2/5, Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Chiều tối và đêm cùng ngày, vùng núi phía Bắc mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Ngoài ra, trong chiều tối và tối 2/5, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.