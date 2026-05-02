Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Quan hệ kinh tế - thương mại song phương được xây dựng trên nền tảng là các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết, cũng như thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ USD năm 2025, tăng 11% so với năm 2024. Ngoài hợp tác kinh tế - thương mại, hai nước cũng hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, lao động…