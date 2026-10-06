Huế mở kênh để người dân, doanh nghiệp hiến kế phát triển thành phố

(VTC News) -

Ngày 6/10, UBND TP Huế ban hành quyết định về việc ban hành quy chế triển khai chuyên mục “Hiến kế” trên nền tảng Hue-S.

Theo quy chế, chuyên mục “Hiến kế” được triển khai nhằm phát huy sự tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về các ý tưởng, sáng kiến, đề xuất để cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo.

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hiến kế thông qua ứng dụng Hue-S theo cơ chế xác thực bằng VNeID. Người gửi lựa chọn lĩnh vực hoặc chủ đề phù hợp, nhập tiêu đề, nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan.

Nội dung hiến kế phải rõ ràng, cụ thể, có tính xây dựng và khuyến khích đưa ra những giải pháp, sáng kiến có khả năng áp dụng vào thực tế. Người gửi chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin cung cấp.aa

Với việc triển khai chuyên mục “Hiến kế” trên Hue-S, TP Huế có thêm kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên môi trường số, qua đó góp phần đưa những ý tưởng, sáng kiến từ thực tiễn vào quá trình nghiên cứu, xây dựng và phát triển thành phố.

Quy chế cũng quy định không sử dụng chuyên mục “Hiến kế” để đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân, thông tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh, môi giới không phù hợp hoặc những nội dung không phù hợp hoặc những nội dung không liên quan đến mục đích của chuyên mục.

Theo UBND TP Huế, “Hiến kế” là kênh tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến, giải pháp và đề xuất, không thay thế các kênh tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, thủ tục hành chính và các kênh chuyên ngành khác theo quy định.

Về quy trình xử lý, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận và phân loại nội dung sau khi người dân gửi hiến kế.

Theo quy chế, việc kiểm tra, tiếp nhận và phân loại được thực hiện trong thời hạn 30 phút kể từ thời điểm hệ thống xác minh người gửi và xác định nội dung đáp ứng điều kiện tiếp nhận.

Sau khi phân loại, nội dung được chuyển đến cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp để nghiên cứu, xử lý. Trường hợp nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế xác định cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp.

Các cơ quan, đơn vị được giao xử lý có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi trên Hue-S trong thời hạn 2 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hiến kế trên hệ thống.

Phản hồi có thể thông tin về kết quả hoặc tiến độ triển khai đối với hiến kế đã, đang thực hiện; tình hình nghiên cứu, tham mưu hoặc khả năng áp dụng đối với hiến kế chưa triển khai. Trường hợp nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ, cơ quan được giao xử lý phải nêu rõ lý do và chuyển trả.

Đối với những hiến kế có giá trị tham khảo, cơ quan chức năng có thể xem xét, ghi nhận để nghiên cứu đưa vào hoạt động chuyên môn, chương trình, kế hoạch công tác theo thẩm quyền.

Sau khi cơ quan chuyên môn cập nhật phản hồi, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế thực hiện kiểm tra, biên tập về hình thức và cập nhật thông tin đến người gửi trong thời hạn 1/2 ngày. Việc biên tập chỉ nhằm bảo đảm cấu trúc, hình thức theo quy định của hệ thống, không làm thay đổi nội dung chuyên môn do cơ quan xử lý chịu trách nhiệm.

Kết quả được công khai trên ứng dụng Hue-S theo quy định. Người gửi và người sử dụng Hue-S có thể đánh giá, bình luận và chia sẻ kết quả thông qua các chức năng được cung cấp.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế được giao chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chuyên mục. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh trực tiếp quản lý, vận hành, tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý, theo dõi, đôn đốc và công khai kết quả.

Định kỳ hằng quý, TP Huế sẽ xem xét, lựa chọn các tổ chức, cá nhân có những hiến kế thiết thực, có giá trị, được nghiên cứu, tiếp thu, áp dụng hoặc có đóng góp tích cực để biểu dương, tuyên dương theo quy định.