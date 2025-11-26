Chuyên gia quốc tế 'hiến kế' cho TP.HCM về xây dựng chính quyền thông minh

(VTC News) -

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham), cho biết, kinh nghiệm của Australia trong việc xây dựng chính quyền thông minh dựa trên 3 trụ cột gồm: Dịch vụ lấy người dân làm trung tâm; Quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực và Hệ thống số liên thông giữa các ngành.

Ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham) chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng chính quyền thông minh. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Sam Conroy nhấn mạnh, thành công của Australia đến từ mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa chính phủ và doanh nghiệp, cùng triển khai các cải cách số như chuẩn hóa hóa đơn điện tử, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm tương tác giữa các hệ thống công - tư.

Từ kinh nghiệm Australia, ông đề xuất TP.HCM bắt đầu bằng các bước đi nhỏ nhưng tạo niềm tin, số hóa các dịch vụ đơn giản trước khi mở rộng sang các lĩnh vực phức tạp. Đồng thời, thành phố cũng cần xây dựng mô hình quản trị linh hoạt và duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội.

Ông Sam Conroy khẳng định, AusCham sẵn sàng làm cầu nối hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong giáo dục số, AI, năng lượng sạch và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bà Julian Le, Quản lý cấp cao Cyber Security Center of Excellence (Canada) cho rằng, với các đô thị lớn như TP.HCM, quản trị dữ liệu phải đi đôi với bảo mật. Bài học từ Canada cho thấy, hiệu quả nhất là xây dựng trung tâm chỉ huy an ninh mạng tập trung, vận hành 24/7 để giám sát, chia sẻ tình báo, điều phối ứng cứu và ban hành chính sách thống nhất cho toàn bộ hệ thống công.

"Chính quyền cần đầu tư bài bản cho con người - từ đào tạo năng lực, nuôi dưỡng đội ngũ chuyên gia đến tăng cường phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và học thuật", bà Julian Le nói.

Theo bà Julian Le, công nghệ chỉ là một phần, mô hình vận hành, quy trình và năng lực con người mới quyết định khả năng bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu rủi ro an ninh mạng cho đô thị thông minh.

Bà Julian Le, Quản lý cấp cao Cyber Security Center of Excellence chia sẻ kinh nghiệm của Canada. (Ảnh: Đại Việt)

Giáo sư Yuan Feng, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Công nghệ ứng dụng phần mềm Quảng Châu (Trung Quốc) cho rằng, bài học then chốt để xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh nằm ở 3 điểm đó là: quy hoạch tổng thể, nền tảng dữ liệu thống nhất và khả năng phối hợp liên ngành.

Ông Yuan Feng nhấn mạnh, các mô hình thành công đều dựa trên việc tích hợp hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó dữ liệu là “động cơ” định hình mọi quyết sách. Ông cho rằng TP.HCM có thể tận dụng kinh nghiệm này để tăng tốc xây dựng đô thị thông minh phù hợp với đặc thù của mình.

GS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Singapore nhận định, với một đô thị mở rộng như TP.HCM, trọng tâm của mô hình chính quyền hai cấp phải là đưa hiệu quả phục vụ đến tận người dân.

Từ kinh nghiệm Singapore, ông cho rằng cấp phường/xã cần trở thành tuyến phục vụ trực tiếp, còn cấp trên tinh gọn và kiến tạo. Thành phố phải đồng thời bảo đảm 3 cặp giá trị: tăng trưởng đi cùng nâng cấp chất lượng quản trị; chuyển từ quản lý sang quản trị; đạt hiệu quả lẫn hiệu lực để củng cố niềm tin xã hội.