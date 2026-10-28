Xã ở Huế công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về thái độ cán bộ

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) xác nhận, đơn vị vừa công bố số điện thoại đường dây nóng 0971013613 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, việc công bố đường dây nóng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh trên địa bàn và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị.

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chân Mây - Lăng Cô

Người dân cũng có thể phản ánh về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, những bất cập, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Về thời gian tiếp nhận, trong giờ hành chính, đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị thông thường để xem xét, xác minh và xử lý theo quy định.

Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, việc tiếp nhận được ưu tiên đối với thông tin về các vụ việc khẩn cấp, vi phạm đang diễn ra hoặc nguy cơ mất an toàn cần phối hợp xử lý kịp thời.

Đối với tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng, cháy, nổ hoặc an ninh, trật tự, người dân cần đồng thời liên hệ lực lượng chức năng qua số điện thoại khẩn cấp phù hợp.

Các phản ánh sau khi tiếp nhận sẽ được xem xét, phân loại, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Thông tin của người phản ánh được tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật theo quy định.

Để tạo thuận lợi cho quá trình xác minh, người dân được đề nghị cung cấp thông tin trung thực, cụ thể về địa điểm, thời gian, nội dung vụ việc và tài liệu liên quan (nếu có).

Thông qua đường dây nóng, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô mong muốn phát huy vai trò giám sát của người dân, kịp thời phát hiện những hạn chế, chấn chỉnh vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, hoạt động hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.