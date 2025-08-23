Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ xả nước điều tiết trước bão số 5

(VTC News) -

Thực hiện Lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ 15h30 hôm nay 23/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả lũ cho vùng hạ du.

Theo đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ nhưng không quá 1.000 m³/s để hạ dần mực nước hồ về cao trình 191,5m.

Được biết, vào lúc 12h45 ngày 23/8, mực nước thượng lưu tại hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ là 191,8m, lưu lượng nước về hồ đạt 263 m³/s (lúc 8h30 là 260 m³/s).

Lượng xả qua nhà máy thời điểm này là 337 m³/s, lượng xả qua tràn 136 m³/s, tổng lượng xả 473 m³/s. Trước đó, hồi 8h30 cùng ngày, tổng lượng xả của thủy điện Bản Vẽ là 405 m³/s.

Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An).

Nhà máy vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xuống hạ du từ trước, hôm nay tăng lượng xả theo lệnh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Thủy điện Bản Vẽ là thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ, có công suất thiết kế 320 MW. Đập của thủy điện tạo ra hồ Bản Vẽ, diện tích lưu vực 8.700 km2, thuộc địa bàn bốn xã: Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ, tỉnh Nghệ An)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào lúc 13h ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên vùng biển phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 14.

Dự báo đến 13h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); cấp 4 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Huế.

Đến 13h ngày 26/8, bão số 5 trên đất liền khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật 8.