Hơn 53 triệu đồng bạn đọc ủng hộ đến với nữ sinh 16 tuổi bị ung thư

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News đã trao số tiền 53.360.000 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ em Nguyễn Thị Thảo (16 tuổi, quê Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Lời ước nhói lòng của nữ sinh 16 tuổi ung thư: “Nếu chết, mong kiếp sau không bị bệnh”.

Đón nhận khoản hỗ trợ, chị Cù Thị Thanh, mẹ Thảo, không giấu được xúc động. Người mẹ gửi lời cảm ơn tới Báo Điện tử VTC News, những độc giả và nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, động viên gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Theo chị Thanh, số tiền này là nguồn hỗ trợ lớn với gia đình. Từ ngày con mắc bệnh, chị phải nghỉ việc để ở viện chăm sóc Thảo, trong khi mọi khoản sinh hoạt của gia đình gần như trông vào công việc phụ hồ của chồng.

“Gia đình tôi biết ơn mọi người rất nhiều. Có những lúc tôi nghĩ không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con. Số tiền mọi người gửi giúp mẹ con tôi có thêm cơ hội để đi tiếp”, chị Thanh nói. Người mẹ cho biết sẽ dùng khoản tiền được hỗ trợ để trang trải chi phí điều trị, mua thuốc và các vật tư cần thiết cho Thảo trong thời gian tới.

Chị Cù Thị Thanh - mẹ Thảo đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ. (Ảnh: Như Loan)

Tháng 12/2025, khi đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I, Thảo phát hiện nhiều cục hạch ở vùng cổ. Ban đầu, gia đình nghĩ em chỉ bị viêm hạch thông thường nên đưa đến phòng khám gần nhà điều trị. Tuy nhiên, sau hơn một tuần uống thuốc, tình trạng không cải thiện, Thảo xuất hiện nhiều cơn đau.

Gia đình đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa). Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi có dấu hiệu bất thường, Thảo được chuyển khẩn ra Bệnh viện K. Kết quả xét nghiệm và sinh thiết sau đó xác định em mắc u lympho Hodgkin, một dạng ung thư hạch.

Từ tháng 12/2025 đến nay, Thảo trải qua nhiều đợt hóa trị. Hai đợt đầu không đạt hiệu quả như mong muốn nên bác sĩ phải thay đổi phác đồ điều trị. Mỗi lần truyền hóa chất liều cao, cơ thể cô bé lại mệt mỏi, buồn nôn, đau đớn kéo dài. Tóc rụng từng mảng khiến một nữ sinh vốn đang ở tuổi đi học gần như không còn nhận ra hình ảnh của mình trước đây.

Đến nay, chi phí điều trị của Thảo vượt 130 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản được bảo hiểm hỗ trợ, gia đình vẫn phải tự chi trả nhiều loại thuốc và vật tư ngoài danh mục. Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Thanh vay mượn hơn 80 triệu đồng. Khoản nợ ngày một lớn trong khi khả năng trả nợ của gia đình ngày càng hạn chế.

Điều khiến người mẹ day dứt nhất là Thảo ngày càng ít nói. Biết mẹ phải vay tiền chữa bệnh, cô bé không đòi hỏi, cũng chẳng xin mua thêm bất cứ thứ gì. Có những lúc Thảo chỉ ngồi bó gối trên giường, lặng lẽ nhìn những bệnh nhi khác được bố mẹ chăm sóc.

Sự sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm lúc này trở thành điểm tựa để người mẹ tiếp tục cùng con chiến đấu với bệnh tật, thay vì phải nghĩ đến một ngày con không thể tiếp tục điều trị vì thiếu tiền.