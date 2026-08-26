Bố mất, mẹ bỏ đi, bé gái Nùng 15 tuổi gặp nạn, người cô vay 80 triệu cứu cháu

(VTC News) -

Trên giường bệnh tại Khoa Chấn thương chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Nông Ngọc Điệp gần như chỉ có thể nằm yên. Chân phải của em trải qua hai lần phẫu thuật nhưngh cần tiếp tục điều trị.

Bên cạnh cô bé 15 tuổi là chị Nông Thị Bé, người cô ruột từ Lạng Sơn xuống bệnh viện chăm cháu. Chị vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho Điệp, vừa thấp thỏm tính toán khoản tiền điều trị những ngày tới. 80 triệu đồng được chị vay từ bạn bè để đưa cháu đi chữa bệnh.

Với nhiều người, đó có thể là một khoản tiền lớn. Với chị Bé, đó là số tiền phải chạy vạy trong lúc gia đình gần như không còn nguồn lực. Khoản vay ấy giúp Điệp có cơ hội tiếp tục điều trị, nhưng cũng đồng nghĩa với một món nợ chưa biết bao giờ mới trả được.

Chị Bé - cô ruột của Điệp túc trực ở viện chăm cháu. (Ảnh: Hiền Loan)

Điệp là người dân tộc Nùng, sống tại thôn Tam Gia, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã giáp biên giới. Ba bà cháu sống trong căn nhà tình nghĩa, nương tựa vào nhau qua những năm tháng thiếu thốn.

Bố Điệp qua đời cách đây một năm sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ em rời đi khi con gái mới 4 tuổi. Từ đó, hai chị em lớn lên bên bà nội.

Người bà tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt. Em gái Điệp hiện học lớp 7. Trong căn nhà ấy, ba bà cháu vốn chật vật với cuộc sống thường ngày, gần như không có khoản dự phòng nào cho những biến cố bất ngờ.

Tai nạn của Điệp xảy ra ngày 2/8, khi em tự ngã trên đường. Chấn thương khiến cô bé phải nhập viện và trải qua những ngày điều trị kéo dài. Với một gia đình nghèo ở vùng biên, tai nạn không chỉ là cú sốc về sức khỏe mà còn trở thành nỗi lo tiền bạc.

Chỉ mong cháu còn đi lại được

Trong phòng bệnh, chị Bé gần như không rời cháu. Điệp sau hai lần phẫu thuật vẫn còn khó khăn trong sinh hoạt, nhiều việc phải nhờ người chăm sóc.

Chị phải giúp cháu những việc nhỏ nhất, từ bữa ăn đến vệ sinh cá nhân. Khi bác sĩ đi thăm khám, chị lại hỏi kỹ về tình trạng của cháu. Nghe được điều gì, chị ghi nhớ rồi trở về bên giường bệnh.

Điện thoại từ quê thỉnh thoảng lại đổ chuông. Bà nội hỏi cháu hôm nay thế nào. Em gái hỏi bao giờ chị và chị Điệp về nhà. Chị Bé không biết trả lời ra sao. Chị cũng chưa biết Điệp còn phải nằm viện bao lâu, chi phí tiếp theo sẽ là bao nhiêu và khoản tiền đã vay sẽ xoay xở thế nào.

“Giờ chỉ mong cháu khỏi, sau này đi lại được. Tiền thì tính sau”, chị nói. Người cô không kể nhiều về khoản nợ. Trong lúc này, điều khiến chị sợ hơn cả chuyện phải trả 80 triệu đồng là điều trị của cháu bị gián đoạn vì gia đình không còn khả năng xoay tiền.

Anh Nông Văn Ngọc, Trưởng thôn Tam Gia, xác nhận gia đình Điệp thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sau khi bố Điệp qua đời, hai chị em tiếp tục sống cùng bà nội trong hoàn cảnh thiếu thốn. “Đây là gia đình cực kỳ khó khăn”, anh Ngọc nói.

Căn nhà tình nghĩa giúp ba bà cháu có nơi ở ổn định, nhưng khi tai nạn bất ngờ ập đến, họ gần như không có khoản tiền nào để chống đỡ. Với Điệp, chặng đường điều trị phía trước vẫn còn dài. Với người cô đang ngồi bên giường bệnh, mỗi ngày cháu ở lại viện cũng là thêm một ngày chị phải tìm cách xoay xở.

Còn ở căn nhà nhỏ nơi vùng biên, một người bà già yếu và cô em gái lớp 7 vẫn chờ Điệp trở về. Điều họ mong lúc này giản dị đến xót xa: Điệp được chữa khỏi và có thể tự bước đi trên đôi chân của mình.