Hơn 38 triệu đồng đến với người cha mất cả đôi chân sau bỏng nặng

(VTC News) -

“Gia đình tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Từ khi bài viết được đăng, nhiều người chưa từng quen biết cũng tìm cách giúp đỡ, động viên. Với gia đình tôi lúc này, từng khoản tiền đều vô cùng quý giá, giúp chồng tôi có thêm điều kiện điều trị và gia đình bớt đi phần áp lực”, chị Phạm Thị Bé - vợ anh Phạm Văn Duy, gửi lời cảm ơn tới những độc giả quan tâm, sẻ chia với gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Anh Duy (39 tuổi, ở xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) là nhân vật trong bài viết “Trụ cột gia đình cụt cả 2 chân sau tiếng nổ trên mái nhà, vợ nghèo kiệt quệ gánh nợ”. Anh bị tai nạn bỏng trong lúc bắn tấm tôn.

Anh Duy đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ.

Các bác sĩ xác định anh bị bỏng điện cao thế 10% diện tích cơ thể, trong đó 8% là bỏng sâu. Dòng điện phá hủy nhiều mạch máu, cơ và xương ở hai chân, khiến tổn thương tiếp tục lan rộng. Anh trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cắt cụt 2 chân.

Thương cảm hoàn cảnh của anh Duy, thông qua số tài khoản của Báo Điện tử VTC News, bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình số tiền 38.289.000 đồng.

Chị Bé cho biết số tiền được trao sẽ dùng để trang trải một phần chi phí điều trị, phẫu thuật và chăm sóc anh Duy trong thời gian tới. Người vợ cũng hy vọng chồng có thể sớm ổn định sức khỏe để bước vào quá trình phục hồi chức năng.