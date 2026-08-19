Gãy 2 đốt sống cổ, 7 đốt sống lưng, mẹ bỏ điều trị cứu con 3 tuổi ung thư máu

(VTC News) -

Cuối tháng 1/2026, bé Tạ Thanh Vân (sinh năm 2023, thôn Tân Thành, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ sốt cao nhiều ngày. Trong khoang miệng xuất hiện những nốt xuất huyết nhỏ, bé quấy khóc, bỏ ăn khiến gia đình lo lắng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Sau hai lần xét nghiệm máu, các bác sĩ nhận thấy chỉ số bạch cầu và tiểu cầu giảm bất thường. Người mẹ được khuyên đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra chuyên sâu. Kết quả khiến cả gia đình sụp đổ. Bé Vân mắc bệnh bạch cầu cấp - căn bệnh thường được gọi là ung thư máu.

Từ đó, tuổi thơ của cô bé gần như gắn với phòng bệnh, kim truyền và những đợt hóa trị kéo dài. Những ngày đầu, cơ thể Vân đáp ứng thuốc khá tốt. Gia đình nuôi hy vọng con sẽ sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên đến đợt truyền hóa chất thứ ba, bệnh diễn biến phức tạp khi bé xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Các bác sĩ phải thay đổi phác đồ, chỉ định thêm nhiều loại thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Mỗi lần điều trị là một lần người mẹ thấp thỏm nhìn hóa đơn viện phí dài thêm. Chưa đầy nửa năm kể từ ngày nhập viện, bé trải qua 5 đợt hóa trị. Tiền thuốc, viện phí, ăn ở và đi lại của hai mẹ con ngốn gần 100 triệu đồng.

Đó đều là những khoản tiền vay mượn từ người thân, bạn bè và những người quen biết. Chặng đường phía trước còn nặng nề hơn. Theo kế hoạch điều trị, thời gian tới bé Vân cần sử dụng thuốc hóa chất đặc trị với giá khoảng 47 triệu đồng mỗi mũi. Dự kiến bé phải dùng bốn mũi, tổng chi phí hơn 200 triệu đồng.

Đó là số tiền vượt quá khả năng của gia đình. “Nghĩ đến khoản tiền sắp tới mà tôi không biết phải làm thế nào. Người thân đã vay gần hết rồi”, chị Đặng Thị Huế, mẹ bé, nghẹn giọng.

Có những lần đến lịch truyền thuốc nhưng trong túi không còn tiền, chị đành ôm con trở về quê phó mặc số phận, thấp thỏm chờ đợi trong bất lực. Người mẹ từng nghĩ đến việc buông xuôi vì không còn cách nào xoay xở.

Nhưng mỗi khi nhìn đứa con gái bé bỏng vẫn cố gắng níu lấy sự sống, chị lại gạt nước mắt đi vay thêm từng khoản nhỏ để đưa con trở lại bệnh viện. Sau mỗi đợt hóa trị, mái tóc của Vân rụng gần hết. Khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ xanh xao, gầy gò. Cơ thể nhỏ bé chi chít những vết kim truyền.

Những lúc thuốc bắt đầu ngấm, bé đau đến tím tái. Mỗi lần y tá chuẩn bị tiêm, cô bé lại ôm chặt lấy mẹ, bật khóc: “Mẹ ơi, cứu con. Con đau”. Câu nói ngây thơ của con khiến người mẹ chỉ biết quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.

Tiếng khóc của bé gái 3 tuổi mắc ung thư máu xé lòng người mẹ nghèo. (Ảnh: GĐCC)

Bi kịch của gia đình không bắt đầu từ khi Vân mắc bệnh. Trước đó, cuộc sống của vợ chồng chị Huế vốn đã chật vật. Chồng chị, anh Tạ Văn Trung (SN 1990), mở một tiệm sửa xe máy nhỏ trước nhà. Công việc phụ thuộc vào khách nên thu nhập thất thường, chỉ đủ trang trải sinh hoạt.

Chị Huế từng làm công nhân gần nhà. Từ ngày con phát bệnh, chị nghỉ việc hoàn toàn để theo con điều trị, không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào.

Đầu năm 2021, chị Huế còn gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm về. Vụ tai nạn khiến chị gãy hai đốt sống cổ và bảy đốt sống lưng. Sau phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu phải tái khám định kỳ và uống thuốc lâu dài.

Thế nhưng từ khi con mắc bệnh, toàn bộ số tiền ít ỏi đều dành cho con. Chị bỏ luôn việc điều trị của mình. Những cơn đau lưng vẫn âm ỉ mỗi ngày, nhưng người mẹ không dám mua thuốc vì sợ bớt đi một phần tiền chữa bệnh của con.

Ông Đoàn Văn Hoan, Bí thư thôn Tân Thành, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xác nhận, gia đình chị Đặng Thị Huế thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Con gái chị không may mắc ung thư máu, phải điều trị trong thời gian dài tại bệnh viện.

Theo ông Hoan, cả hai vợ chồng đều làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Từ khi bé Vân phát bệnh, mọi chi phí đều dồn cho việc chữa trị khiến cuộc sống gia đình càng thêm kiệt quệ.

“Địa phương và các đoàn thể nhiều lần thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trong khả năng nhưng nguồn lực còn hạn chế. Chúng tôi mong qua các cơ quan báo chí và các nhà hảo tâm, bé Vân sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ để có thêm cơ hội tiếp tục điều trị”, ông Hoan chia sẻ.

Ở tuổi lên ba, điều đáng lẽ Vân phải biết là những trò chơi, những buổi đến lớp cùng bạn bè. Thay vào đó, cô bé đang học cách chịu đựng những mũi tiêm, những cơn đau và những ngày dài trong bệnh viện.

Phía trước em vẫn còn nhiều đợt hóa trị. Cơ hội được sống vẫn còn nếu quá trình điều trị không bị gián đoạn. Nhưng để đi tiếp trên hành trình ấy, gia đình nhỏ này đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.