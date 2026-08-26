Hơn 30 thí sinh từ đỗ thành trượt: Đại học Quốc gia Hà Nội đối thoại phụ huynh

(VTC News) -

Ngày 26/8, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội có buổi làm việc với Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), cùng phụ huynh liên quan đến việc hơn 30 thí sinh không còn đủ điều kiện xét tuyển bổ sung sau khi ngưỡng xét tuyển được nâng từ 19 lên 21 điểm.

Tại buổi làm việc, phụ huynh đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét giữ ngưỡng xét tuyển bổ sung của HSB ở mức 19 điểm như thông báo ban đầu, nhằm bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh trước đó đã được nhà trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB (phải) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi làm việc.

Chị Đ.T.K. (Hà Nội), phụ huynh có con đạt 20,25 điểm, cho biết điều gia đình quan tâm nhất lúc này không phải tranh luận về quy trình giữa các đơn vị mà là tìm phương án để những thí sinh bị ảnh hưởng có cơ hội nhập học. HSB trước đó công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là 19 điểm, bằng mức trúng tuyển đợt 1. Các thí sinh căn cứ vào thông tin này để nộp hồ sơ và sau đó được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển.

“Nguyện vọng của chúng tôi là mong Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ để Trường Quản trị và Kinh doanh giữ nguyên mức 19 điểm như ban đầu, để các con được đi học”, chị K. nói.

Một phụ huynh khác cho rằng HSB lấy mức 19 điểm để xét tuyển bổ sung là bằng điểm trúng tuyển đợt 1. Theo cách hiểu của ông, mức này phù hợp với quy định điểm xét tuyển bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước.

Điều khiến phụ huynh này băn khoăn là ngưỡng xét tuyển được thay đổi khi HSB đã thông báo kết quả cho thí sinh. Ông cho rằng nếu Đại học Quốc gia Hà Nội có chủ trương nâng ngưỡng từ 19 lên 21 điểm thì cần có quy trình xem xét và thông tin sớm để thí sinh, phụ huynh chủ động lựa chọn.

“Các thí sinh đã được báo trúng tuyển, đến giai đoạn cuối, khi không còn nhiều cơ hội lựa chọn nữa lại nhận thông báo không đủ điều kiện thì rất hụt hẫng”, phụ huynh này nói.

Theo ông, việc kết quả liên tục thay đổi từ đủ điều kiện trúng tuyển sang không đủ điều kiện không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội lựa chọn trường mà còn tác động lớn đến tâm lý của thí sinh.

Trước đề nghị của phụ huynh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết đơn vị ghi nhận nguyện vọng của các gia đình và thí sinh. Theo ông Tuấn, mong muốn được tiếp tục học tập của thí sinh là chính đáng và quyền lợi của các em cần được quan tâm.

“Quyền lợi của thí sinh là chúng ta luôn phải quan tâm. Tôi cam kết sẽ phản ánh lại với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội về nguyện vọng của thí sinh và phụ huynh”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết việc có điều chỉnh phương án xét tuyển bổ sung hay không cần được xem xét trong tổng thể công tác tuyển sinh và chưa thể quyết định ngay tại buổi làm việc.

“Việc quyết định như thế nào còn phải xem xét trong tổng thể của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban Chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội phải xem xét, lúc ấy mới có thể có các thông báo khác”, ông Tuấn nêu rõ.

Tại buổi làm việc, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB, nhận khuyết điểm trước Đại học Quốc gia Hà Nội và phụ huynh khi nóng vội thông báo “thí sinh đủ điều kiện xét tuyển bổ sung”. Việc này là sai thủ tục hành chính. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hiện nhà trường vẫn còn chỉ tiêu bổ sung và các thí sinh vẫn có nhu cầu học tập. Vì vậy, nhà trường mong muốn bảo đảm cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh trong phạm vi chỉ tiêu được phép tuyển.

Trước đó, sau đợt xét tuyển thứ nhất, HSB có 512 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 770 chỉ tiêu, còn thiếu khoảng 260 chỉ tiêu. Vì vậy, nhà trường gửi công văn tới Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị được xét tuyển bổ sung. Những năm trước, sau đợt 1 nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ chủ động thông báo tuyển bổ sung. Năm nay, HSB lấy ngưỡng 19 điểm - bằng mức trúng tuyển đợt 1 và không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 theo quy định - để tiếp nhận hồ sơ. Ngoài yêu cầu về tổng điểm, thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh từ 5 điểm trở lên hoặc IELTS từ 4.5 trở lên. HSB tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ đến ngày 18/8, trong đó hơn 60 hồ sơ đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ. Sau khi xét từ cao xuống thấp, trường thông báo tới những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Tuy nhiên, ngày 19/8, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo yêu cầu các trường chưa thực hiện xét tuyển bổ sung. Đến ngày 25/8, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng xét tuyển bổ sung đối với các chương trình đào tạo của HSB là 21 điểm, cao hơn 2 điểm so với mức trường đã thông báo. Với ngưỡng mới, hơn 30 thí sinh đạt từ 19 đến dưới 21 điểm, dù trước đó được HSB thông báo đủ điều kiện trúng tuyển, không còn đáp ứng điều kiện xét tuyển bổ sung.