Hơn 30 thí sinh trượt nguyện vọng bổ sung vì ngưỡng xét tuyển bất ngờ tăng

(VTC News) -

Chiều 25/8, nhiều phụ huynh từ các địa phương đến Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội, để tìm câu trả lời sau khi nhận thông báo thay đổi kết quả xét tuyển bổ sung của con.

Theo phản ánh của phụ huynh, trước đó HSB thông báo xét tuyển bổ sung với ngưỡng nhận hồ sơ từ 19/30 điểm, kèm điều kiện về điểm môn Tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chị Đ.T.K. (Hà Nội) cho biết con đạt 20,25 điểm, đăng ký xét tuyển bổ sung vào HSB và nhận thông báo đủ điều kiện trúng tuyển. Tuy nhiên, sáng 25/8, gia đình bất ngờ nhận thư điện tử và cuộc gọi từ nhà trường thông báo ngưỡng xét tuyển được nâng lên 21 điểm.

“Gia đình tôi và cháu rất bức xúc vì thông tin thay đổi đến quá muộn. Khi đó, nhiều trường đã hoàn tất việc xác nhận nhập học, nên cháu gần như không còn phương án khác”, chị K. nói.

Một thí sinh khác cho biết trước đó em đã trúng tuyển vào một trường đại học nhưng quyết định không xác nhận nhập học vì muốn theo học ngành yêu thích tại HSB. Sau khi nhận thông báo đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung, gia đình đã chuẩn bị cho việc nhập học. Việc kết quả thay đổi khiến em rơi vào tình thế gần như không còn lựa chọn khác.

N.T.A., học sinh Trường THPT Đông Anh (Hà Nội), cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngày 15/8, T.A. nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung vào chương trình Quản trị Dịch vụ Khách hàng và Chăm sóc sức khỏe của HSB, sau đó nhận thư điện tử xác nhận hồ sơ đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo T.A., điều khiến em lo lắng nhất là khi kết quả thay đổi, thời điểm hiện tại đã quá muộn để tìm phương án khác bởi thời hạn xác nhận nhập học ở nhiều trường đã kết thúc.

Các phụ huynh đề nghị cơ quan quản lý giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét toàn diện sự việc, có phương án phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh đã nộp hồ sơ vào HSB và được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển theo ngưỡng công bố trước đó.

Vì sao ngưỡng xét tuyển tăng từ 19 lên 21 điểm?

Trao đổi với phụ huynh, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB, cho biết sau đợt xét tuyển thứ nhất, trường có 512 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 770 chỉ tiêu, còn thiếu khoảng 260 chỉ tiêu. Vì vậy, HSB đã gửi công văn tới Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị được xét tuyển bổ sung.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB.

Theo ông Phi, những năm trước, sau đợt 1 nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ chủ động thông báo tuyển bổ sung. Năm nay, HSB lấy ngưỡng 19 điểm - bằng mức trúng tuyển đợt 1 và không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 theo quy định - để tiếp nhận hồ sơ.

Ngoài yêu cầu về tổng điểm, thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh từ 5 điểm trở lên hoặc IELTS từ 4.5 trở lên.

HSB tiếp nhận khoảng 200 hồ sơ đến ngày 18/8, trong đó hơn 60 hồ sơ đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ. Sau khi xét từ cao xuống thấp, trường thông báo tới những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Tuy nhiên, ngày 19/8, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo yêu cầu các trường chưa thực hiện xét tuyển bổ sung. Đến ngày 25/8, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng xét tuyển bổ sung đối với các chương trình đào tạo của HSB là 21 điểm, cao hơn 2 điểm so với mức trường đã thông báo.

Với ngưỡng mới, hơn 30 thí sinh đạt từ 19 đến dưới 21 điểm, dù trước đó được HSB thông báo đủ điều kiện trúng tuyển, không còn đáp ứng điều kiện xét tuyển bổ sung.

Trước phản ánh của phụ huynh, ông Phi cho biết HSB đã báo cáo và đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cho phép áp dụng ngưỡng xét tuyển bổ sung năm 2026 là 19 điểm, thay vì mức 21 điểm đối với các chương trình đào tạo.

“Hiện nhà trường vẫn còn chỉ tiêu bổ sung và các thí sinh vẫn có nhu cầu học tập. Nhà trường cũng mong muốn đảm bảo cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh trong phạm vi chỉ tiêu cho phép. Vì vậy, trường đang chờ ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội về đề nghị này”, GS.TS Hoàng Đình Phi nói.