Ổ gà, ổ voi 'nhiều năm tuổi' trên quốc lộ 19 qua Gia Lai: Dân khổ, tài xế ám ảnh

Bà Võ Thị Lệ Thu (45 tuổi, người dân KV Tân Hòa, phường An Nhơn Nam) bức xúc, “Nhà tôi ở ngay mặt đường. Xe ben, xe tải lớn chạy ngày đêm trên đường, gặp ổ voi, ổ gà xóc nảy rầm rầm, rồi bụi bay mịt mù không thấy mặt người. Nhà mới lau dọn sáng thì trưa đã đóng một lớp bụi dày, không biết đến bao giờ mới được sống yên ổn?”