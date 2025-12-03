Ổ gà, ổ voi 'nhiều năm tuổi' trên quốc lộ 19 qua Gia Lai: Dân khổ, tài xế ám ảnh

Tuyến QL19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai hư hỏng, xuống cấp
Tuyến quốc lộ 19 (đoạn Km17 - Km50) qua địa bàn tỉnh Gia Lai vài năm gần đây trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân địa phương và các tài xế thường xuyên đi qua.
Vốn là tuyến đường thuộc diện đầu tư nâng cấp, nhưng hiện trạng kết cấu mặt đường không khác gì công trường thi công dang dở.
Mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi sâu hoắm, chiếm gần hết một làn đường, buộc các phương tiện đang di chuyển nhanh phải lạng lách, đánh võng để tránh.
Trong mùa nắng, mặt đường bong tróc từng mảng, mỗi lần xe trọng tải lớn đi qua bụi cuốn vào nhà dân, hàng quán. Khi mưa xuống, những hố nước đục ngầu trở thành "bẫy", gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
Kết cấu nền và mặt đường phần đường dành cho các phương tiện thô sơ bị vỡ vụn, việc vá víu tạm thời khiến đất cát ùn ứ.
Ổ gà góc cạnh tại các mố cầu trên tuyến quốc lộ 19, người điều khiển xe máy tốc độ cao đi qua dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng.
Nhiều nắp hố ga của cống thoát nước bên lề đường bị bật tung, trống hoác, khuất tầm nhìn không khác gì "bẫy tử thần" vào buổi tối.
Hàng loạt đinh vít tại các mố cầu bị lộ thiên, mài nhọn theo thời gian, gây nguy hiểm cho người đi xe đạp, xe máy.
Trong nhiều năm qua, tuyến quốc lộ 19 qua các địa bàn xã Tuy Phước, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây... việc sửa chữa chỉ là tạm thời, như "muối bỏ bể" rồi đâu lại vào đấy.
Bà Võ Thị Lệ Thu (45 tuổi, người dân KV Tân Hòa, phường An Nhơn Nam) bức xúc, “Nhà tôi ở ngay mặt đường. Xe ben, xe tải lớn chạy ngày đêm trên đường, gặp ổ voi, ổ gà xóc nảy rầm rầm, rồi bụi bay mịt mù không thấy mặt người. Nhà mới lau dọn sáng thì trưa đã đóng một lớp bụi dày, không biết đến bao giờ mới được sống yên ổn?”
Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Công ty TNHH BOT 36.71 (đơn vị quản lý dự án đoạn tuyến nói trên), sự tăng đột biến hàng trăm nghìn lượt xe ben, xe tải trọng lớn phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh và của doanh nghiệp khoáng sản trong khu vực hoạt động ngày đêm, vượt tải trọng thiết kế của tuyến đường BOT. Từ đó khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng, nhất là tại các nút giao đi vào các khu công nghiệp, mỏ khoáng sản.
"Vừa qua, tuyến đường cũng bị hư hỏng, xuống cấp nhiều do ảnh hưởng mưa lũ, chúng tôi đã có phương án bố trí các phương tiện, vật tư để sửa chữa kịp thời các điểm hư hỏng trên tuyến QL19 thuộc phạm vi dự án BOT trong tuần tới", ông Nguyễn Trung Dũng thông tin.
Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ III thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Công ty TNHH BOT 36.71 khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập trên tuyến quốc lộ 19 (phạm vi dự án BOT) nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại trên tuyến được thông suốt, an toàn.
"Nếu các hư hỏng mặt đường, bất cập không kịp thời khắc phục, gây mất an toàn giao thông và xảy ra tai nạn giao thông, chúng tôi sẽ đề nghị Khu Quản lý đường bộ III xem xét tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý tạm dừng việc thu phí tại trạm thu phí BOT Km49+550/QL19 theo quy định để khắc phục tồn tại mới được tiếp tục thu phí", ông Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.
