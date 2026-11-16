Cô gái phát biểu tại Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám là ai?

Ngày 10/11, chỉ một hôm trước buổi tổng duyệt đầu tiên của Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, Lê Linh Phương (sinh năm 2004) nhận tin được chọn đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại sự kiện cấp quốc gia.

Dù có kinh nghiệm dẫn chương trình, cô gái 22 tuổi vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Trong lần đầu tập đứng trên sân khấu, đôi chân Phương run bần bật. Những ngày tiếp theo, cô liên tục di chuyển giữa Quảng Ninh và Hà Nội, vừa hoàn thành công việc biên tập viên truyền hình, vừa tranh thủ tập luyện, chỉnh sửa bài phát biểu.

Tối 13/11, Phương xuất hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoàn thành trọn vẹn bài phát biểu trước các đại biểu và khách mời.

“Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, là cơ hội có lẽ chỉ đến một lần trong đời. Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Phương nói với Tri Thức - Znews.

Lê Linh Phương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam tối 13/11.

“Chạy đua” chuẩn bị cho sự kiện

Linh Phương cho biết từ đầu tháng 11, cô cùng một số bạn trẻ có thành tích nổi bật được liên hệ để tham gia quá trình lựa chọn đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Sau khi xem xét video ghi hình bài phát biểu được các ứng viên gửi, ban tổ chức chính thức lựa chọn cô gái sinh năm 2004.

Ngay sau khi nhận tin vui, Phương đối diện thử thách lớn khi phải sắp xếp công việc tại Quảng Ninh để tham gia các buổi tổng duyệt ở Hà Nội. Ngày 11/11, Phương di chuyển lên thủ đô, dự định hoàn thành chương trình sẽ trở về ngay trong đêm. Tuy nhiên, buổi duyệt kéo dài hơn dự kiến khiến cô phải ở lại Hà Nội và bắt chuyến xe sớm nhất vào sáng hôm sau.

Tối 12/11, Phương có lịch tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp tại Quảng Ninh nên không thể dự buổi tổng duyệt thứ hai. May mắn, ban tổ chức cùng một sinh viên thủ khoa khác đã hỗ trợ cô trong thời gian vắng mặt.

Ngày 13/11, Phương bắt đầu công việc từ 4h30 để chuẩn bị cho bản tin phát sóng lúc 6h. Sau khi tiếp tục dẫn bản tin 10h và hoàn thành một phóng sự, cô lên xe trở lại Hà Nội lúc 11h, kịp có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 14h để tập luyện trước giờ diễn ra buổi lễ.

Linh Phương hiện là biên tập viên dẫn chương trình tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Dù đã có kinh nghiệm dẫn chương trình, Phương thừa nhận vẫn không tránh khỏi áp lực khi phát biểu tại một sự kiện cấp quốc gia. Tuy nhiên, khi chính thức bước lên sân khấu, cô dần lấy lại bình tĩnh nhờ những ánh mắt cổ vũ từ các đại biểu phía dưới.

“Tôi cảm thấy rất vững tâm khi nhận được sự động viên của mọi người”, Phương chia sẻ.

Trong bài phát biểu, cô bày tỏ niềm tự hào về truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho đất nước.

Sau khi hoàn thành phần phát biểu, Phương thở phào vì đã làm tròn nhiệm vụ. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè và những người theo dõi chương trình. Đặc biệt, các thầy cô từng dạy cô từ thời tiểu học cũng nhắn tin động viên, khiến Phương bất ngờ và xúc động.

“Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người yêu thương, động viên. Dù bản thân vẫn còn những thiếu sót, tôi trân trọng vì có thể trở thành niềm tự hào của những người thân yêu”, cô nói.

Mong được thử sức ở sân khấu lớn

Trước khi được chú ý tại lễ kỷ niệm, Linh Phương đã có nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Cựu học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) từng giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2022. Những năm tháng ôn luyện cho đội tuyển cũng góp phần định hướng lựa chọn nghề nghiệp của cô.

Thông qua việc đọc và tìm hiểu nhiều tác phẩm văn học, Phương được tiếp cận với những cuộc đời, góc nhìn khác nhau. Càng đọc, cô càng mong muốn được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và kể lại câu chuyện của mọi người.

“Tôi muốn làm một công việc được đi thật nhiều, gặp nhiều người, tìm hiểu nhiều cuộc đời và đi vào chiều sâu của mỗi câu chuyện”, Phương chia sẻ về lý do lựa chọn báo chí.

Linh Phương là thủ khoa đầu ra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay.

Năm 2022, cô trở thành sinh viên ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau 4 năm, Phương tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình tích lũy 3,93/4,0, đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra.

Bên cạnh việc học, Phương tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi và cộng tác với những đơn vị báo chí từ sớm. Có thời điểm, cô cùng lúc tham gia ba câu lạc bộ, vừa học chuyên ngành vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế.

“Nhưng cũng vì ôm đồm việc, có khoảng thời gian tôi gặp nhiều áp lực. May mắn là tôi luôn có bạn bè, gia đình ở bên động viên”, cô chia sẻ, khẳng định thêm dù bận rộn vẫn luôn ưu tiên việc học. Cô xem những trải nghiệm ngoài giảng đường là cơ hội rèn luyện kỹ năng.

Cô gái sinh năm 2004 sớm tích lũy kinh nghiệm MC từ khi còn đi học.

Không đợi đến khi tốt nghiệp, Phương cũng sớm tìm kiếm cơ hội làm việc trong môi trường truyền hình chuyên nghiệp. Cuối năm nhất, cô trở thành cộng tác viên dẫn chương trình tại Kênh Truyền hình Quốc hội. Sang năm thứ hai, Phương tiếp tục cộng tác với Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, gắn bó trong khoảng 2,5 năm.

Những lần lên hình, tham gia sản xuất chương trình và làm việc cùng các ê-kíp giúp cô tích lũy kinh nghiệm, từng bước làm quen với nhịp độ công việc thực tế. Nhờ vậy, 3 tháng sau khi tốt nghiệp, Phương trúng tuyển vị trí biên tập viên dẫn chương trình tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Hiện công việc của Phương gắn với các bản tin, phóng sự và chương trình truyền hình. Sau dấu mốc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, cô gái 22 tuổi mong có thêm cơ hội thử sức ở những sân khấu lớn hơn, đồng thời phát triển các sản phẩm nội dung trên nền tảng số.

“Đây là kế hoạch tôi đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có dịp thực hiện. Hy vọng sự kiện vừa qua sẽ là bước đà để tôi có thêm động lực, sự tự tin và cơ hội thử sức với những dự án mới”, cô chia sẻ.