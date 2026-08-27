Hơn 150 người chết trong trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc

(VTC News) -

Đường dây điện và chiếc xe bị cuốn trôi trong trận lũ quét dữ dội ở quận Rasuwa, Nepal. (Video: X/David_A_Fisher)

Theo thông báo của cảnh sát Nepal đăng tải trên mạng xã hội X, có ít nhất 157 người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc xảy ra ở khu vực miền núi phía bắc, giáp Tây Tạng của Trung Quốc. Trong khi đó, ít nhất 41 người phải nhập viện và hàng trăm người khác vẫn đang mất tích. Số người thiệt mạng dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét nằm trên tuyến đường phổ biến đến Kailash Mansarovar, một địa điểm hành hương được tín đồ Hindu viếng thăm mỗi năm, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm.

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho thấy sự tàn phá khủng khiếp do dòng nước lũ mạnh mẽ tràn xuống từ các ngọn núi gây ra. Một cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nhấn chìm hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút với một trận lở đất dường như cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, nhấn chìm cả những người đang cố gắng chạy trốn.

Lũ quét như phim thảm hoạ ở biên giới Nepal - Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ đã giăng dây thừng để tìm kiếm những người sống sót sau trận lũ quét. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, chính quyền Nepal cho biết trực thăng cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc hạ cánh xuống các khu vực bị ảnh hưởng do mực nước lũ quá cao. Tuy nhiên, quân đội Nepal đăng tải video quay cảnh trực thăng bay lơ lửng ngay phía trên mặt nước lũ và các tòa nhà, để người dân có thể leo lên nơi an toàn.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực dọn dẹp đường sá tại huyện Gyirong, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tây Tạng. Tuy nhiên, nỗ lực này đang gặp khó khăn do mưa liên tục và lớp bùn dày đặc.

Trung Quốc cũng huy động nhiều cơ quan để ứng phó với thảm họa ở Tây Tạng và phân bổ khoảng 17 triệu USD từ quỹ cứu trợ thiên tai cho nỗ lực cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp.

Nhiều ngôi nhà và phương tiện bị hư hại sau trận lũ quét. (Ảnh: AP)

Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi thông điệp chia buồn và động viên sau trận lũ lụt thảm khốc tàn phá Nepal và Trung Quốc. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẵn sàng huy động viện trợ và Copernicus - dịch vụ vệ tinh của Liên minh châu Âu đã được “kích hoạt để giúp lập bản đồ khu vực bị ảnh hưởng ở Nepal cũng như hỗ trợ công tác ứng phó trên thực địa”.

“Tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là gia đình mất người thân hoặc vẫn đang chờ đợi tin tức”, bà von der Leyen đăng tải trên mạng xã hội.

Tương tự, Ấn Độ gửi 10 tấn hàng viện trợ nhân đạo và “thuốc men thiết yếu” đến Nepal. “Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với các gia đình nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng. Trước thách thức này, Ấn Độ sẽ luôn sát cánh và đồng hành cùng người dân Nepal”, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chia sẻ.

Thủ tướng Canada Mark Carney gọi trận lũ lụt là “thảm khốc”. Ông kêu gọi người dân Canada trong khu vực đăng ký với dịch vụ cho phép chính phủ Canada gửi thông báo khẩn cấp.

Thủ tướng Australian Anthony Albanese cho biết quan chức nước ông đang nỗ lực xác nhận tình trạng an toàn của người dân trong khu vực. “Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng ở Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc”, ông Albanese nói.