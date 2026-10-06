Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng?

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Khi hoàn thành, đoạn Yên Bái - Lào Cai sẽ có 4 làn xe thay cho 2 làn hiện hữu, tăng năng lực khai thác trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tạo thuận lợi hơn cho phương tiện lưu thông về Lào Cai, cũng như kết nối với khu vực Tây Bắc.