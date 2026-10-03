Lý do cao tốc Bắc - Nam giảm hơn 2 triệu lượt xe so với tháng trước

(VTC News) -

Theo số liệu Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 9/2026 đạt khoảng 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với mức 15,9 triệu lượt của tháng 8.

Quốc lộ 1 cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi lưu lượng trên tuyến trong tháng 9 đạt khoảng 6,6 triệu lượt xe, giảm 11,2% so với mức 7,5 triệu lượt của tháng trước.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sự sụt giảm lưu lượng trên cả cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1 chủ yếu liên quan đến thay đổi nhu cầu đi lại giữa các thời điểm.

Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 9/2026 giảm 14,4% so với tháng trước.

Tháng 8 là giai đoạn cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời có những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khiến nhu cầu di chuyển trên các tuyến đường bộ tăng.

Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường, nhu cầu đi lại đường dài giảm so với giai đoạn cao điểm trước đó. Do vậy, lưu lượng phương tiện giảm đồng thời trên cả cao tốc và Quốc lộ 1.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng nếu chỉ so sánh giữa hai tháng liên tiếp sẽ chưa phản ánh đầy đủ diễn biến lưu lượng trên cao tốc. Tính từ tháng 3/2026 - thời điểm bắt đầu thu phí - đến hết tháng 9, lưu lượng bình quân trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt khoảng 13,1 triệu lượt xe/tháng.

Với 13,6 triệu lượt trong tháng 9, lượng phương tiện vẫn cao hơn khoảng 3,7% so với mức bình quân 7 tháng kể từ khi bắt đầu thu phí.

Trước những thông tin cho rằng lượng xe trên cao tốc giảm mạnh do tài xế e ngại việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn hoặc do mức phí cao, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu trong thời gian tới để có đánh giá toàn diện hơn.

Liên quan mức phí sử dụng đường bộ cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mức thu trên cơ sở các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, giá và chính sách phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Đối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định số 130/2024/NĐ-CP của Chính phủ, phân theo nhóm phương tiện và tiêu chuẩn kỹ thuật. Theo đó, mức phí được xác định từ 900-1.300 đồng/xe/km.

Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng mức thu này được tính toán nhằm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tương đương khoảng 50-70% lợi ích mà người sử dụng nhận được khi lựa chọn đi cao tốc.

Cơ quan này cũng cho biết việc thu phí không nhằm mục tiêu lợi nhuận mà để bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Bên cạnh vấn đề mức phí, Cục Đường bộ Việt Nam cũng thông tin về việc chấp hành quy định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên cao tốc. Theo cơ quan này, bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Các quy định về khoảng cách an toàn được thực hiện phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên, đồng thời được quy định tại Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là trên đường cao tốc.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan và đưa tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn vào chương trình đào tạo, sát hạch lái xe.

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường phổ biến quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và thực hành các tình huống liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục cập nhật định kỳ lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1 để có thêm cơ sở đánh giá xu hướng lựa chọn tuyến đường của người tham gia giao thông.