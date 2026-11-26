(VTC News) -

Sáng 26/11, Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (GEOTEC HANOI 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 26-27/11, với sự tham dự của các nhà khoa học, giáo sư, chuyên gia tư vấn, kỹ sư, nhà thầu, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức chuyên ngành.

Với chủ đề “Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững”, hội nghị tập trung vào 8 nhóm nội dung, trong đó có móng sâu, hầm và không gian ngầm, gia cố nền đất yếu, sạt lở và xói mòn, điện gió ngoài khơi và địa kỹ thuật ven biển, mô hình số và quan trắc thông minh.

Đáng chú ý, chương trình năm nay bổ sung hai chủ đề là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong địa kỹ thuật và địa kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao.

Lễ Khai mạc GEOTEC HANOI 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Việt Nam đang triển khai và chuẩn bị nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị, đường cao tốc, cảng biển, sân bay và công trình ngầm.

Theo bà Nguyễn Thanh Hải, các dự án này đặt ra yêu cầu cao về khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu, thiết kế móng sâu, xây dựng hầm, cầu lớn, kiểm soát lún và biến dạng, bảo đảm ổn định lâu dài của công trình. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, GS. Gang Zheng (Đại học Thiên Tân, Trung Quốc) trình bày về tiềm năng ứng dụng AI trong giải quyết các bài toán địa kỹ thuật phức tạp. GS. Limin Zhang (Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông) chia sẻ về ứng dụng AI và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong quản lý rủi ro sạt lở đất.

Trong hai ngày, khoảng 250 bài tham luận thuộc 8 nhóm chủ đề được trình bày tại 5 phòng hội thảo. Khu triển lãm với hơn 75 gian hàng cũng giới thiệu các thiết bị khảo sát, công nghệ nền móng, giải pháp thi công, đo đạc và quan trắc.

GEOTEC HANOI 2026 do Tập đoàn FECON, Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) và Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Trung Quốc (CISMGE) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Quốc tế (ISSMGE) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).