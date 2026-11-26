(VTC News) -

TransAstra, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Los Angeles, đang nghiên cứu phương pháp thu giữ các tiểu hành tinh trong không gian để khai thác khoáng sản. Thay vì sử dụng những hệ thống thu giữ phức tạp, công ty lựa chọn giải pháp sử dụng một chiếc túi có khả năng bơm phồng mang tên Capture Bag.

Mô phỏng thiết kế túi Capture Bag. (Ảnh: TransAstra)

Thiết bị đang được phát triển với sáu kích cỡ khác nhau, từ siêu nhỏ đến siêu lớn. Phiên bản nhỏ thứ hai, rộng khoảng 0,91 m, đã được thử nghiệm thành công trong khoang khóa khí của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào tháng 10. Thiết bị có thể bơm phồng và khép lại trong môi trường chân không và vi trọng lực (trạng thái mà con người hoặc vật thể dường như không có trọng lượng).

Tháng 11, TransAstra tiếp tục thông báo hoàn thành thử nghiệm hệ thống túi thu giữ kích thước 10 m.

“Thử nghiệm chứng minh chiếc Capture Bag kích thước 10 m của chúng tôi có thể bơm phồng và khép lại đúng như thiết kế, đưa chúng tôi tiến gần hơn đến khả năng thu giữ các vật thể trong không gian”, Joel Sercel, nhà sáng lập kiêm CEO TransAstra, cho biết.

Công ty đặt mục tiêu phát triển phiên bản lớn nhất có khả năng thu giữ tiểu hành tinh nặng tới 10.000 tấn. TransAstra hiện sở hữu 12 kính thiên văn mặt đất chuyên tìm kiếm những tiểu hành tinh phù hợp để khai thác khoáng sản.

“Chúng tôi đã xác định được vị trí của hàng trăm vật thể như vậy và đang lên kế hoạch thu giữ vật thể đầu tiên vào năm 2028. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp thực sự trong không gian”, ông Sercel nói.

Bên cạnh tham vọng khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất, công nghệ Capture Bag còn có thể giúp giải quyết một vấn đề cấp thiết hơn là rác vũ trụ.

Các cơ quan như NASA và Lực lượng Không gian Mỹ đang dành sự quan tâm tới khả năng ứng dụng công nghệ thu gom rác trên quỹ đạo. Thiết bị của TransAstra có thể được sử dụng để thu giữ và di chuyển những vệ tinh đã ngừng hoạt động đến vị trí an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm với các tàu vũ trụ đang hoạt động.

Rác vũ trụ đang trở thành mối đe dọa ngày càng đáng lo ngại khi hoạt động khám phá không gian gia tăng.

Tháng 11/2025, chuyến trở về Trái Đất của phi hành đoàn Thần Châu-20 của Trung Quốc bị trì hoãn do mảnh vỡ trên quỹ đạo va chạm với tàu, gây ra những vết nứt nhỏ trên cửa sổ. Các phi hành gia sau đó phải sử dụng khoang hồi quy của tàu Thần Châu-21 để trở về Trái Đất.