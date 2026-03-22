Hơn 1,2 triệu người tham gia Ngày chạy Olympic 2026 trên cả nước

Sáng 22/3, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức đồng loạt trên cả nước, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất vì một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển.

Ngày chạy Olympic có sự tham gia của hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các cơ quan và nhân dân các phường trung tâm Thành phố Hà Nội.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu người trên cả nước và gần 17.000 người tại khu vực hồ Hoàn Kiếm tham gia. Sự kiện diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hân hoan phấn khởi khẩn trương quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ có lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao và 85 ngày truyền thống của ngành thể dục thể thao 27/3/1946-27/2/2026.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu: "Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã được triển khai sâu, rộng trên phạm vi cả nước, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân".

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tập luyện, đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao cơ sở, đa dạng hoá các hình thức hoạt động thể dục thể thao phù hợp với từng đối tượng.

Ngày chạy Olympic năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2026), 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Sự kiện do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố tổ chức, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động diễn ra từ 6h30 đến 10h30 tại hàng nghìn điểm trên toàn quốc, từ cấp trung ương, tỉnh đến cơ sở.

Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức trọng thể tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm), với sự góp mặt của gần 17.000 người. Thành phần tham dự gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo nhân dân Thủ đô.

Với thông điệp “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ngày chạy Olympic năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng mà còn là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.