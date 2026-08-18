Hội nhập quốc tế với 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại HaUI

(VTC News) -

Năm học 2026 - 2027, 15 chương trình học bằng tiếng Anh sẽ giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: những sinh viên vừa giỏi chuyên môn, vừa thành thạo ngoại ngữ, qua đó nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc trong môi trường quốc tế.

Để có góc nhìn toàn diện hơn về định hướng và giá trị mà chương trình mang lại, PV đã có cuộc trao đổi với TS. Thân Thanh Sơn - Trưởng ban Đào tạo của Nhà trường.

TS. Thân Thanh Sơn, Trưởng Ban đào tạo, Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Thưa thầy, để theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh của HaUI, sinh viên cần năng lực tiếng Anh, nếu năng lực ngoại ngữ của các em chưa thật sự vững, Nhà trường có hỗ trợ sinh viên củng cố tiếng Anh trong giai đoạn đầu không?

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đại học Công nghiệp Hà Nội đang triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với nhiều ưu thế vượt trội. Đây là bước đi chiến lược của nhà trường, mở ra một “cánh cửa” mới với nhiều cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là sinh viên được hỗ trợ củng cố năng lực ngoại ngữ. Nhà trường hiểu rằng, không phải tất cả thí sinh đều có nền tảng tiếng Anh vững chắc ngay từ đầu.

Do đó, HaUI có hỗ trợ ngoại ngữ từ đầu khóa học, các em sẽ được học các lớp Tiếng Anh tăng cường và hoàn toàn không cần đóng học phí. Điều này giúp sinh viên làm quen và thích nghi dần với môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh và đảm bảo mỗi sinh viên đều có cơ hội phát triển toàn diện, “không bị bỏ lại phía sau” chỉ vì rào cản ngôn ngữ.

Sinh viên HaUI tự tin hội nhập và kết nối cùng bạn bè, giảng viên quốc tế.

- Đội ngũ giảng viên là yếu tố then chốt quyết định thành công của các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Vậy thầy có thể chia sẻ về đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy những chương trình này tại Nhà trường?

Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xác định rõ vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên và đã có các chính sách để thu hút các chuyên gia và nhà khoa học nước ngoài đến giảng dạy, đồng giảng. Việc kết hợp đội ngũ giảng viên của Nhà trường và giảng viên đến từ các trường đại học nước ngoài nhằm tận dụng tối đa lợi thế của từng nhóm.

Giảng viên Việt Nam có thể hiểu rõ bối cảnh và nhu cầu của sinh viên trong nước, trong khi giảng viên nước ngoài mang đến những kiến thức cập nhật và phương pháp giảng dạy tiên tiến từ các nền giáo dục phát triển.

Trong quá trình học, sinh viên có cơ hội tham gia thực tập tại các doanh nghiệp quốc tế hoặc các tập đoàn nước ngoài không, thưa thầy?

Với mạng lưới doanh nghiệp hợp tác lớn, trên 200 doanh nghiệp hợp tác chiến lược, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia. Trên cơ sở đó, HaUI đã chuẩn bị các chương trình thực tập doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài để đảm bảo sinh viên có cơ hội tiếp cận với những công nghệ và quy trình làm việc hiện đại, để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp.

- Để khuyến khích và đồng hành cùng sinh viên theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, Nhà trường đã xây dựng những chính sách học bổng như thế nào, thưa thầy?

Nhà trường cung cấp nhiều hình thức học bổng hỗ trợ sinh viên:

Thứ nhất là học bổng đầu vào dành cho sinh viên nhập học với chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh.

Tổng số tiền học bổng dự kiến khoảng 3 tỷ đồng, được phân bổ theo 03 mức cho từng nhóm chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh trình độ đại học. 3 mức gồm học bổng 100% học phí toàn khóa, học bổng 50% học phí toàn khóa và học bổng 100% học phí năm thứ nhất tùy theo đối tượng và tiêu chí xét học bổng.

Thứ hai, học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đại học chính quy đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện trong học kỳ (không tính sinh viên đã nhận học bổng đầu vào HaUI).

Thứ ba, học bổng khuyến học Nguyễn Thanh Bình dành cho sinh viên đại học chính quy có hoàn cảnh khó khăn đạt yêu cầu về kết quả học tập, rèn luyện mà không thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí của Nhà nước.

Thứ tư, học bổng tài trợ của các doanh nghiệp, dành cho sinh viên đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu của nhà tài trợ.

- Theo thầy, những lợi thế nào từ chương trình đào tạo bằng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp tự tin hòa nhập và làm việc trong môi trường quốc tế đa văn hóa?

Mục tiêu lớn nhất của Đại học Công nghiệp Hà Nội khi triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là nâng cao tỷ lệ sinh viên có thể làm việc trong môi trường quốc tế, từ đó khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đó, Nhà trường tập trung trang bị cho sinh viên hai nền tảng quan trọng. Thứ nhất là năng lực chuyên môn vững vàng gắn với thực tiễn nghề nghiệp và nhu cầu doanh nghiệp, cập nhật theo chuẩn quốc tế.

Thứ hai là năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và trao đổi học thuật. Đây chính là hành trang để sinh viên vừa có thể tự tin thể làm chủ tri thức, công nghệ và làm việc trong môi trường toàn cầu.

Sinh viên theo học các CTĐT bằng tiếng Anh được trải nghiệm thực tập tại doanh nghiệp quốc tế, tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

- Thầy đánh giá như thế nào về vai trò của các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong chiến lược hội nhập và quốc tế hóa giáo dục của HaUI?

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội đang được đánh giá là một bước đi chiến lược và đột phá. Đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục đơn thuần, mà còn là một trụ cột quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của nhà trường.

Việc HaUI tập trung phát triển các chương trình này nhằm trực tiếp giải quyết “điểm nghẽn” về nguồn nhân lực chất lượng cao: những người vừa giỏi chuyên môn, vừa thành thạo ngoại ngữ.

Các chương trình này cũng góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu của HaUI, giúp thu hút sinh viên tài năng, lưu học sinh, lưu học viên và mở rộng hợp tác với các đại học quốc tế. Qua đó mang lại cơ hội trao đổi, giao lưu học thuật cho sinh viên; khẳng định vai trò của HaUI là một trong những cơ sở giáo dục tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu.

- Trong tương lai, Nhà trường có kế hoạch mở rộng thêm các ngành học mới bằng tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường lao động quốc tế hay không?

Kỳ tuyển sinh năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 600 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kế toán; Marketing; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Sinh viên HaUI có nhiều cơ hội trải nghiệm và giao lưu trong môi trường văn hóa đa quốc gia.

Hiện nay, Nhà trường đang tập trung vào các khối ngành có nhu cầu cao từ thị trường lao động quốc tế cũng như trong nước:

Khối STEM: Đây là xu hướng toàn cầu, và việc mở các chương trình bằng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ mới nhất.

Khối Du lịch, Kinh doanh và Quản lý: Các ngành này luôn cần nguồn nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Trong lộ trình hội nhập và quốc tế hoá giáo dục cũng như nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế, Nhà trường có thể sẽ mở rộng thêm các ngành/chương trình đào tạo mới có tiềm năng lớn trong tương lai.

Các em đang quan tâm đến chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh và muốn được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0243.7655.121; 08.3456.0255 và 03.833.71290.

- Xin cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện này!

Chi tiết về thông tin tuyển sinh 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội tại đường link.