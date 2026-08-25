Hội Chữ thập đỏ và Liên minh HTX Việt Nam hợp tác phát triển sinh kế bền vững

(VTC News) -

Sáng 25/8, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2031.

Chương trình hướng tới tăng cường phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo gắn với phát triển sinh kế, tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương có cơ hội việc làm, tham gia sản xuất, kinh doanh phù hợp và từng bước ổn định cuộc sống.

Điểm đáng chú ý là hoạt động nhân đạo sẽ được đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ hỗ trợ trước mắt, cứu trợ sau thiệt hại sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực, hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2031 giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát huy thế mạnh trong vận động, kết nối, điều phối nguồn lực nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng. Liên minh HTX Việt Nam đảm nhiệm vai trò tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, kết nối các mô hình tổ hợp tác, HTX tham gia tạo sinh kế, việc làm và phát triển cộng đồng bền vững.

Hai bên thống nhất việc triển khai chương trình phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; không làm thay, không chồng chéo. Nhu cầu thực tế của người dân sẽ là căn cứ lựa chọn nội dung hỗ trợ, trong khi hiệu quả được đánh giá bằng những thay đổi thực chất về sinh kế, việc làm, thu nhập, khả năng phục hồi và mức độ tự chủ của người được hỗ trợ.

Đối tượng ưu tiên gồm người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, người khuyết tật, phụ nữ yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các nhóm cần trợ giúp nhân đạo khác.

Một trong những nội dung trọng tâm là hỗ trợ người dân đủ điều kiện tham gia các mô hình tổ hợp tác, HTX hiện có hoặc hình thành mô hình mới phù hợp với nhu cầu sinh kế và điều kiện địa phương.

Hai bên sẽ phối hợp tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tổ chức sản xuất, quản trị mô hình sinh kế, quản trị HTX, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường. Qua đó, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước tự chủ sinh kế.

Đáng chú ý, hai bên dự kiến nghiên cứu, xây dựng và thí điểm mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, HTX tại một số địa bàn phù hợp. Đây được xem là điểm nhấn nhằm kết nối hoạt động nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng số tiền 54.000.000 VNĐ tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để kịp thời hỗ trợ trực tiếp cho các thành viên hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4.

Các mô hình sẽ được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, phù hợp nhu cầu sinh kế, điều kiện địa phương và khả năng huy động nguồn lực. Sau thời gian thí điểm, hai bên sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm, lựa chọn những mô hình hiệu quả để tuyên truyền và nhân rộng.

Chương trình cũng đặt mục tiêu nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó với rủi ro cho người dân, nhất là tại những địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa thiên tai, dịch bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm an toàn trong sản xuất, đời sống. Đồng thời, các nội dung phòng ngừa rủi ro, phục hồi năng lực và duy trì sinh kế sẽ được lồng ghép vào những mô hình hỗ trợ nhân đạo và HTX.