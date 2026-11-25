Tại đêm chung kết, Jennifer Barreto đã có phần trả lời ứng xử đầy tự tin về thông điệp của vai trò lãnh đạo. Cô cho rằng thế giới cần những nhà lãnh đạo có năng lực và biết đồng cảm. “Khi chúng ta lắng nghe những nhu cầu ấy và điều chỉnh các chiến lược để ngăn ngừa những hành vi gây hại cho phù hợp với nhu cầu của cộng đồng, đó chính là lúc chúng ta tạo ra tác động”, người đẹp chia sẻ.