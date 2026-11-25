Người đẹp Puerto Rico đăng quang Miss Universe 2026
Jennifer Barreto - đại diện nước chủ nhà Puerto Rico trở thành người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn và có con đăng quang Miss Universe 2026.
Đại diện Việt Nam thể hiện ra sao sau 2 tuần tham gia Hoa hậu Quốc tế 2026?
Chỉ còn 1 ngày nữa, Á hậu Khánh Như - đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 sẽ bước vào đêm chung kết để tìm ra chủ nhân của vương miện cao quý.
Sắc vóc và học vấn của tân Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026
Nguyễn Quế Khanh là người đẹp đang nhận được quan tâm của khán giả khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.
44 người đẹp quốc tế đến Việt Nam chinh phục vương miện Miss Charm 2026
Đánh dấu mùa giải thứ tư với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), Miss Charm 2026 quy tụ gần 50 người đẹp quốc tế.
Động thái của Quỳnh Anh sau khi bị tước danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026
Động thái của Nguyễn Quỳnh Anh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu của cô tối 18/11.
Lý do nào khiến các hoa hậu bị tước vương miện?
Lịch sử các cuộc thi sắc đẹp quốc tế từng có không ít hoa hậu bị tước vương miện vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí có những vụ phế truất gây chấn động.
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