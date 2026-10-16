Đặng Thanh Huyền và hành trình bền bỉ với hội hoạ

(VTC News) -

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Đặng Thanh Huyền từng dành nhiều cảm hứng sáng tác cho cảnh sắc và những không gian gắn với ký ức tuổi thơ. Trong tranh, thành phố hiện lên qua góc nhìn giàu tình cảm của người con muốn lưu giữ những vẻ đẹp quen thuộc.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền tìm cảm hứng sáng tác từ cuộc sống, gia đình và những chuyến đi.

Cuối năm 2019, cô cùng gia đình chuyển vào Nha Trang sinh sống. Việc rời xa những con phố quen thuộc để bắt đầu cuộc sống ở thành phố biển đem đến cho nữ họa sĩ những trải nghiệm khác. Không gian rộng mở, ánh sáng và cảnh quan ven biển dần trở thành nguồn cảm hứng mới, giúp cô mở rộng cách quan sát và thể hiện trong hội họa.

Theo thời gian, Đặng Thanh Huyền không còn chỉ tập trung tái hiện cảnh vật mà quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc phía sau hình ảnh. Cô dành chỗ cho những khoảng lặng, để màu sắc, ánh sáng và không gian tự gợi mở câu chuyện với người xem.

Khoảng cách địa lý với Hà Nội cũng đem đến cho cô góc nhìn khác về nơi mình từng gắn bó. Những trải nghiệm qua thời gian khiến cách thể hiện trong tranh không còn bó hẹp ở việc mô tả sự vật, mà dần hướng đến những cảm nhận riêng về cuộc sống.

Những tác phẩm của Đặng Thanh Huyền thể hiện sự thay đổi trong cách sử dụng màu sắc, ánh sáng và ngôn ngữ hội họa.

Bên cạnh sự thay đổi về không gian sống, gia đình cũng là một phần trong hành trình sáng tác của Đặng Thanh Huyền. Là mẹ của bốn người con, cô phải cân đối thời gian giữa công việc hội họa và việc chăm sóc gia đình. Sự chia sẻ từ chồng giúp nữ họa sĩ có thêm thời gian dành cho sáng tác.

Những người thân, các cuộc gặp gỡ và trải nghiệm thường ngày trở thành chất liệu trong tranh của cô. Với Đặng Thanh Huyền, đời sống không chỉ là bối cảnh để quan sát mà còn góp phần hình thành cảm xúc và cách nhìn nghệ thuật.

Các chuyến đi cũng mở ra những trải nghiệm mới. Đặc biệt, hành trình dọc sông Mekong kéo dài 8 ngày 7 đêm cùng gia đình để lại nhiều ấn tượng, góp phần làm phong phú nguồn cảm hứng sáng tác.

Ở giai đoạn hiện tại, Đặng Thanh Huyền không quá bận tâm việc một tác phẩm phải thuộc về hội họa hiện thực hay trừu tượng. Cô có thể sử dụng hình ảnh cụ thể để diễn tả một trải nghiệm, nhưng cũng lựa chọn mảng màu, đường nét hoặc một vệt sáng để truyền tải cảm xúc. Cách thể hiện trở nên linh hoạt hơn, tùy thuộc vào điều cô muốn nói qua mỗi bức tranh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, sự thay đổi trong hội họa của Đặng Thanh Huyền không chỉ nằm ở kỹ thuật hay đề tài. Những chuyển biến trong cuộc sống cũng tác động đến cách cô quan sát, lựa chọn chất liệu và thể hiện thế giới xung quanh.

Tháng 11/2026, Đặng Thanh Huyền dự kiến tổ chức triển lãm cá nhân thứ ba mang tên Nơi những dòng chảy gặp nhau tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm lần này tiếp tục khai thác những trải nghiệm sống, từ tình cảm gia đình, cảnh quan biển Nha Trang đến những chuyến đi. Sự kết hợp giữa hình ảnh cụ thể và những yếu tố mang tính biểu đạt phản ánh cách tiếp cận hội họa cởi mở của nữ họa sĩ.

Với Đặng Thanh Huyền, mỗi bức tranh là một cách lưu giữ và diễn giải trải nghiệm cá nhân. Sau 7 năm sáng tác, cô tiếp tục tìm kiếm những cách thể hiện phù hợp với cảm xúc, không tự giới hạn mình trong một phong cách cố định. Triển lãm Nơi những dòng chảy gặp nhau là dấu mốc tiếp theo trong hành trình ấy.