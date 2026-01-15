Vận hành, xả lũ hồ chứa gây ngập ở Khánh Hoà: Thông tin mới từ công an

(VTC News) -

Chiều 15/1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nội dung liên quan đến kết quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều tra công tác vận hành, xả lũ các hồ chứa trong đợt mưa lũ vừa qua, thu hút sự quan tâm của báo chí.

Thông tin tại họp báo, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đang yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác xác minh, tổng hợp. Khi có kết quả cụ thể, cơ quan công an sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí.

Xả lũ đột ngột gây ngập một số nơi ở Khánh Hòa vào tháng 11/2025.

Trước đó, từ ngày 17 đến 22/11/2025, mưa lớn kéo dài kết hợp việc điều tiết nước từ các hồ thủy lợi, thủy điện khiến sông suối dâng cao, gây chia cắt, ngập lụt và thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an sẽ phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quá trình xả lũ của các hồ chứa lớn như: Suối Dầu, Am Chúa, Sông Cái, Nước Ngọt, cùng hệ thống thủy điện Đa Nhim.

Cơ quan chức năng sẽ xác định việc xả lũ có đúng quy định, phương án đã được phê duyệt và phù hợp tình hình thực tế hay không; đồng thời làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm gây ảnh hưởng vùng hạ du. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025.

Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 khiến Khánh Hòa có 22 người chết, hơn 1.000 nhà sập hoặc hư hỏng, hàng nghìn gia súc gia cầm bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường và hoa màu hư hại. Tổng thiệt hại ước hơn 5.000 tỷ đồng.