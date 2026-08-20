'Cháy' vé online trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan

(VTC News) -

Ngày 20/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu phát hành vé trực tuyến cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngay sau thời điểm mở bán, nhu cầu mua vé của người hâm mộ tăng cao. Chỉ hơn 3 giờ sau, hệ thống thông báo tạm hết vé ở cả 4 mệnh giá. Đến khoảng 19 giờ, VFF xác nhận toàn bộ số vé được phân bổ cho hình thức bán online đã được bán hết.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, vé được bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ 14h ngày 20/8 đến 20h ngày 21/8 hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết vé. Bốn mức giá được niêm yết gồm 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng. Mỗi đơn hàng được phép mua tối đa 4 vé.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận chính thức bán hết vé online trận chung kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trong chiều 20/8, lượng người tiếp tục truy cập ứng dụng để tìm mua vé rất lớn. Ở nhiều thời điểm, người dùng phải tham gia hàng chờ trực tuyến với số thứ tự lên tới hàng nghìn trước khi được lựa chọn vé.

Trong quá trình chờ, người mua có thể rời ứng dụng và sẽ nhận được thông báo khi đến lượt, với điều kiện thiết bị vẫn kết nối Internet.

Dự kiến, việc trả vé bắt đầu từ ngày 25/8. Với các đơn mua trước 23h59 ngày 20/8 và có địa chỉ thuộc 47 phường thuộc khu vực thành phố Hà Nội, vé được chuyển phát nhanh tới địa chỉ đăng ký.

Người mua tại các khu vực khác nhận vé tại bưu cục Vietnam Post. Các đơn phát sinh sau thời điểm trên được trả tại địa điểm nhận đã đăng ký vào ngày 26/8.

Với chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 4-0 chung cuộc ở bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp đối thủ là Thái Lan.

Trận chung kết lượt đi của thầy trò HLV Kim Sang-sik diễn ra lúc 20h ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Trận chung kết lượt về của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).