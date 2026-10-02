Indonesia được đá thêm 5 phút để ghi bàn, LĐBĐ Malaysia đòi FIFA giải thích

(VTC News) -

Theo báo The Star, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ đề nghị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) giải thích lý do về thời gian bù giờ trong trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup.

“FAM đặc biệt quan tâm đến vấn đề liên quan đến việc thay đổi thời gian bù giờ trong trận Indonesia - Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta tối 1/10. Ban đầu, thời gian bù giờ được thông báo là 2 phút nhưng sau đó được điều chỉnh thành 7 phút”, FAM cho biết trong thông báo ngày 2/10.

Trận đấu diễn ra tại sân Gelora Bung Karno ở Jakarta với chiến thắng 9-2 dành cho Indonesia. Kết quả này giúp Indonesia giành quyền vào chung kết nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn Malaysia.

Trọng tài thứ tư thông báo thời gian bù giờ tối thiểu là 2 phút, trước khi đổi thành 7 phút.

Tranh cãi xuất hiện ở những phút cuối hiệp hai. Ban đầu, trọng tài thứ tư giơ bảng thông báo 2 phút bù giờ. Phía Indonesia sau đó phản ứng, cho rằng khoảng thời gian này chưa tương xứng với những lần trận đấu bị gián đoạn.

Thời gian bù giờ sau đó được điều chỉnh từ 2 phút lên 7 phút. Quyết định này càng gây chú ý khi Indonesia lúc đó cần thêm đúng 2 bàn thắng để vượt Malaysia trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Indonesia tận dụng chính quãng thời gian bù giờ này để hoàn tất màn bứt lên vào phút chót. Kevin Diks ghi bàn nâng tỷ số lên 8-2, trước khi Mitchell Baker lập công ngay phút tiếp theo, ấn định chiến thắng 9-2.

“FAM sẽ gửi yêu cầu chính thức tới FIFA, đề nghị làm rõ căn cứ, quy trình cũng như những tình huống dẫn đến việc thay đổi thời gian bù giờ. FAM cho rằng việc quản lý thời gian thi đấu một cách chính xác và nhất quán là yếu tố quan trọng trong công tác trọng tài cũng như bảo đảm tính toàn vẹn của giải đấu, đặc biệt nhằm bảo đảm các trận đấu được tiến hành công bằng, minh bạch và tuân thủ Luật Bóng đá cũng như điều lệ của giải”, FAM cho biết thêm.

FAM nhấn mạnh yêu cầu này không nhằm phản đối kết quả trận đấu, cũng không nhằm đặt dấu hỏi về màn trình diễn hay thành tích của bất kỳ đội tuyển nào.

Thay vào đó, FAM cho biết mục đích là nhận được lời giải thích chính thức về quy trình điều hành trận đấu và các thủ tục liên quan, qua đó bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và rõ ràng trong việc áp dụng các quy định hiện hành.