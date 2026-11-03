HLV Kim Sang-sik thử nghiệm cầu thủ nhập tịch mới

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, tiền đạo Olaha Mạnh Đức sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2026. HLV Kim Sang-sik quyết định bổ sung nhân sự cho hàng công trong bối cảnh Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đều gặp chấn thương, chắc chắn vắng mặt ở các trận đấu sắp tới.

Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc đã trở lại thi đấu cho CLB Ninh Bình tại V.League sau chấn thương gặp phải ở FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất.

Olaha Mạnh Đức nhiều khả năng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VPF)

Olaha Mạnh Đức đã có quốc tịch Việt Nam trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh. Anh sinh sống liên tục tại Việt Nam hơn 5 năm, bắt đầu tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An từ tháng 7/2021. Cầu thủ này cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn quốc gia và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của Olaha Mạnh Đức có thể mang đến những phương án mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 vẫn duy trì nền tảng thể lực tốt, thi đấu bền bỉ và có khả năng đảm nhiệm vai trò quan trọng trên hàng công. Olaha sở hữu tốc độ, thể lực và thường xuyên hoạt động với cường độ cao.

Tiền đạo này có thể giúp đội tuyển Việt Nam đa dạng hóa các phương án tấn công. Đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhân sự và tìm kiếm những giải pháp mới trước thềm Asian Cup 2027.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của 3 đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027.

Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.