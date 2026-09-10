Xác định 3 đối thủ của đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup

(VTC News) -

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 trận giao hữu quốc tế trước khi chính thức tranh tài tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1/2027.

Hai trận đầu tiên diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 11/2026. Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 9/11 đến 17/11 và lần lượt chạm trán Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Sau đợt tập trung tháng 11, các tuyển thủ trở lại câu lạc bộ thi đấu tại V.League 2026-2027 trước khi hội quân trở lại vào ngày 21/12. Đội tuyển Việt Nam dự kiến có hơn một tuần tập luyện trong nước trước khi bắt đầu chuyến tập huấn ở nước ngoài.

Đội tuyển Việt Nam có 3 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan và Qatar. (Ảnh: VFF)

Ngày 1/1/2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Qatar. Đây được xem là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước Asian Cup, giúp đội tuyển hoàn thiện chiến thuật và làm quen với điều kiện thi đấu tại khu vực Tây Á.

Đáng chú ý, ngày 5/1/2027, đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với chủ nhà Qatar. So với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, Qatar được đánh giá là bài kiểm tra có độ khó cao hơn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ngay trước thềm Asian Cup.

Qatar là một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á khi liên tiếp giành chức vô địch Asian Cup 2019 và 2023. Việc đối đầu với đội bóng Tây Á vì thế mang đến cơ hội để tuyển Việt Nam kiểm nghiệm khả năng tổ chức lối chơi trước một đối thủ mạnh trước khi bước vào giải chính thức.

Hai ngày sau trận đấu với Qatar, ngày 7/1/2027, đội tuyển Việt Nam dự kiến di chuyển sang Ả Rập Xê Út để tham dự VCK Asian Cup 2027.

Tại giải đấu, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Theo thể thức thi đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.