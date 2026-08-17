Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik có thể vượt thành tích của ông Park Hang-seo

(VTC News) -

Sau chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Kuala Lumpur, truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho “phép màu” của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tờ JoongAng Ilbo thậm chí cho rằng ông sắp vượt qua HLV Park Hang Seo.

“Một lần nữa, ‘phép màu Kim Sang-sik’ lại tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên sân cỏ Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đang tiến rất gần tới kỳ tích vô địch ASEAN Cup 2 lần liên tiếp. Đây là thành tích mà ngay cả dưới thời người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng chưa từng đạt được.

Nếu HLV Kim Sang-sik đưa Việt Nam tới chức vô địch lần thứ hai liên tiếp, ông sẽ thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đây là thành tích mà ngay cả cựu HLV Park Hang-seo, người được người hâm mộ Việt Nam kính trọng như một người hùng, cũng chưa từng đạt được”, báo Hàn Quốc nhận định.

Báo Hàn Quốc khen ngợi thành tích của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Báo JoongAng Ilbo đưa ra thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam đã nâng chuỗi trận bất bại ở cấp độ đội tuyển quốc gia lên 23 trận, gồm 20 chiến thắng và 3 trận hòa kể từ tháng 10/2024. Thành tích này vượt xa kỷ lục cũ là 18 trận. Đồng thời, Việt Nam cũng tiến thêm một bước tới mục tiêu vô địch giải đấu 2 lần liên tiếp và lần thứ tư trong lịch sử.

“Đội khách chiếm lợi thế nhờ bàn mở tỷ số của tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son ở thời gian bù giờ hiệp một, trước khi ấn định chiến thắng bằng pha phản lưới nhà của đối phương ở phút 86.

Chiến thắng cách biệt hai bàn trên sân khách giúp Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết. Ở trận lượt về trên sân nhà ngày 19/8, Việt Nam vẫn có thể đi tiếp ngay cả khi để thua với cách biệt một bàn”, tờ báo viết.

Bên cạnh đó, báo Hàn Quốc cho rằng đối thủ nhiều khả năng sẽ gặp Việt Nam trong trận chung kết là Thái Lan: “Nếu Việt Nam và Thái Lan cùng giành quyền vào chung kết đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, người hâm mộ sẽ một lần nữa được chứng kiến màn đối đầu được ví như “El Clasico của Đông Nam Á”, sau cuộc chạm trán giữa hai đội ở giải đấu năm 2024”.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 19/8. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ bước vào trận chung kết với Thái Lan hoặc Singapore.