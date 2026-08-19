Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Malaysia mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Việt Nam vs Malaysia thuộc vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

(VTC News) -

ASEAN Cup 2026 Việt Nam 1 - 0 3-0 Malaysia Xuân Son 63’ HIỆP 2

Bước vào trận lượt về với lợi thế dẫn 2 bàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam so với trận trước. Không có Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một.

Malaysia - trong tình thế phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn - không tung ra được cú sút nào trong nửa đầu trận đấu. Dù không giữ bóng áp đảo (chỉ 49%), các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra tới 14 pha dứt điểm, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,23.

Đội tuyển Việt Nam uy hiếp khung thành đối phương từ nhiều hướng. Đỗ Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải đều tạo ra những pha bóng khiến cổ động viên chủ nhà tiếc nuối. Tuy nhiên, kết thúc hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chưa thể nới rộng cách biệt.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia (bán kết lượt về ASEAN Cup 2026) diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Malaysia mới nhất tại đây.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Giang Patrik TM 5 Đoàn Văn Hậu 7 Phạm Xuân Mạnh 9 Nguyễn Đình Bắc 10 Đỗ Hoàng Hên 14 Nguyễn Hoàng Đức 15 Trương Tiến Anh 16 Nguyễn Thành Chung 18 Nguyễn Hai Long 19 Nguyễn Quang Hải ĐT 24 Phan Tuấn Tài DỰ BỊ 3 Nguyễn Văn Vĩ 4 Đinh Quang Kiệt 6 Nguyễn Nhật Minh 8 Lê Phạm Thành Long 12 Nguyễn Xuân Son 13 Nguyễn Tài Lộc 17 Phạm Gia Hưng 20 Bùi Hoàng Việt Anh 22 Nguyễn Trần Việt Cường 23 Đặng Văn Lâm TM 25 Nguyễn Ngọc Mỹ 26 Lê Văn Đô Malaysia ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Azri Ghani TM 3 Shamsul Fazili 4 Alif Ahmad 6 Aysar Hadi 8 Sergio Aguero 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josue ĐT 21 Pavithran Gunalan 22 Daryl Sham 25 Faris Danish 26 Ziad El Basheer DỰ BỊ 2 Jimmy Raymond 5 Rodney Celvin 9 Hadi Fayyadh 10 Endrick Dos Santos 12 Aliff Haiqal 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Bin Manusi 16 Haziq Aiman TM 19 Haqimi Azim 20 Syafiq Ahmad 23 Rahadiazli Rahalim TM 24 Ruventhiran Ruventhiran

Thông tin trước trận Việt Nam vs Malaysia

Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn 2-0 sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur (Malaysia). Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới của đối thủ giúp đội đương kim vô địch nắm lợi thế.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ bị loại nếu thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Giải đấu không áp dụng luật bàn thắng sân khách, do đó nếu Malaysia thắng với cách biệt 2 bàn, 2 đội phải thi đấu hiệp phụ.

Đội thắng chung cuộc sau 2 lượt trận giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Đắc Huy)

Đội tuyển Việt Nam bất bại 100% trước các đối thủ Đông Nam Á dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong 10 trận gần nhất, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội giành được 9 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, ghi 32 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Malaysia thắng 7 và thua 3 trong 10 trận gần nhất, ghi 18 bàn và nhận 9 bàn thua. Trong 3 thất bại của Malaysia, có 2 trận họ thua đội tuyển Việt Nam.

Lần gần nhất Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam cũng là bán kết lượt về AFF Cup, diễn ra vào năm 2014. Khi đó, Malaysia thua 1-2 ở lượt đi nhưng thắng 4-2 trong cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình để giành quyền đi tiếp.