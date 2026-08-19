Trực tiếp họp báo Việt Nam 2-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết

- Xuân Son đánh giá thế nào về hàng phòng ngự của Thái Lan?
Ban huấn luyện lên phương án chiến thuật, nhiệm vụ của tôi là tuân theo nó. Đây sẽ là trận chung kết lớn. Tôi sẽ chuẩn bị tốt và tôi muốn một lần nữa giành chức vô địch.
- Anh có thông điệp gì gửi đến Thái Lan sau kỉ niệm không vui 2 năm trước?
Tôi cũng nhớ sự cố đã xảy ra 2 năm trước. Nhưng thực sự tôi không có thông điệp gì cả. Tôi chỉ muốn đóng góp cùng đồng đội và giúp đội giành chiến thắng, dù HLV muốn tôi thi đấu 30 phút hay 60 phút.
- Hôm nay là sinh nhật của Đình Bắc. Ông có điều gì muốn nói để cầu thủ có thể cải thiện lối chơi hay một yếu tố nào đó để trở thành mẫu cầu thủ mà ông muốn?
Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, tôi đã nói nhiều về Đình Bắc. Cậu ấy cần phát triển nhiều hơn, không chỉ ở đấu trường Đông Nam Á mà cả đấu tường châu Á và có thể là châu Âu. Tôi nghĩ Đình Bắc cần chạy nhiều hơn, tham gia phòng ngự nhiều hơn.
Mong Xuân Son ghi 3 bàn ở chung kết
- Tuyển Việt Nam đang có 2 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn là Xuân Son và Đình Bắc. Ông đánh giá như thế nào về sự cạnh tranh dễ chịu này ở đội tuyển Việt Nam?
Tôi mong Xuân Son trong trận chung kết sẽ ghi 3 bàn thắng để đội vô địch. Xuân Son và Đình Bắc đã làm tốt nhiệm vụ. Sự cống hiến và thể hiện hết mình trong thi đấu là điều tốt. Sự cạnh tranh lành mạnh của Xuân Son và Đình Bắc sẽ giúp đội tuyển có kết quả tốt ở chung kết.
Không chỉ hai cầu thủ này mà những cầu thủ khác đều đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển.
- Ông có thể chia sẻ về chấn thương của Văn Vĩ và đánh giá như thế nào về màn thể hiện của cậu ấy hôm nay?
Văn Vĩ có một chút đau nhẹ ở ngón chân. Tôi muốn chuẩn bị cho chung kết nên hôm nay để cậu ấy nghỉ. Còn với Tuấn Tài, rất lâu rồi cậu ấy mới thi đấu trở lại ở đội tuyển quốc gia và làm tốt nhiệm vụ của mình.
Để chuẩn bị cho chung kết, sự góp mặt của hai cầu thủ này giúp ban huấn luyện đa dạng hơn trong cách sử dụng cầu thủ.
- Có phải hôm nay là sinh nhật Đình Bắc nên ông ưu ái cho cậu ấy thi đấu trọn vẹn cả trận”
Sau khi ăn trưa hôm nay, chúng tôi đã tổ chức sinh nhật Đình Bắc. Không phải vì hôm nay sinh nhật mà tôi cho cậu ấy thi đấu. Đình Bắc là cầu thủ trẻ, thi đấu tốt và thể lực dồi dào nên tôi sử dụng trọn vẹn 90 phút và những trận đấu tới đều sẽ như vậy.
HLV Kim Sang-sik trả lời họp báo
- Ông thay đổi rất nhiều vị trí cho đội hình, đây có phải là sự chuẩn bị cho trận chung kết gặp Thái Lan?
Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cầu thủ đã giành chiến thắng hôm nay và lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình. Hôm nay, so với lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn nhiều khi thi đấu trên sân nhà. Những thiếu sót ở trận lượt đi thì chúng tôi đã cải thiện được. Sau khi kết thúc lượt đi, chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi nên tôi thay đổi một số vị trí trong trận lượt về để đảm bảo thể lực.
Hai năm trước, tôi và các cầu thủ đã vô địch tại Thái Lan. Tôi rất vui và vinh dự khi một lần nữa tuyển Việt Nam lại vào chung kết. Hôm qua, tôi đã theo dõi trận đấu của Thái Lan. Ngày mai chúng tôi sẽ di chuyển và chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực để thi đấu trận chung kết trên sân khách.
- Nếu tận dụng tốt cơ hội và có được đội hình tốt nhất, ông có nghĩ rằng kết quả sẽ khác đi với đội tuyển Malaysia không?
Là một huấn luyện viên, tôi vẫn tự hào về những cầu thủ trẻ của mình và tự tin vào tương lai của đội tuyển Malaysia. Tất nhiên, nếu đội bóng có những cầu thủ tốt thì khả năng cạnh tranh cao hơn. Dù vậy, tôi vẫn tin vào sự phát triển của cầu thủ trẻ.
- Ông nghĩ rằng đội tuyển Malaysia có thể kéo người hâm mộ trở lại?
Tôi hy vọng những cầu thủ mới hiện tại sẽ giúp đội tuyển Malaysia phát triển hơn. Tôi tin người hâm mộ sẽ cùng đồng hành với chúng tôi trong tương lai.
- Ông có bất ngờ với đội hình đội tuyển Việt Nam mà ông Kim Sang-sik sử dụng?
Từ trận đấu trước, tôi đã biết rằng ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ xoay vòng cầu thủ, cho một số nhân tố chủ chốt nghỉ ngơi và dùng trong hiệp 2.
HLV Tan Cheng Hoe trả lời phỏng vấn
- Thua cả hai lượt trận cùng tỉ số 0-2, ông còn điều gì hối tiếc không? Malaysia đã gặp Việt Nam và Thái Lan ở giải đấu năm nay, ông đánh giá thế nào khi hai đội bóng sẽ gặp nhau ở chung kết?
Đầu tiên, tôi tự hào với các cầu thủ của mình, dù thua ở bán kết nhưng họ luôn có sự cầu tiến. Tôi biết rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đưa ra đội hình tốt nhất. Do vậy, sau trận đấu này, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy linh nghiệm và phát triển hơn.
Với trận chung kết, hai đội bóng này đều có lợi thế riêng. Xét về cầu thủ thì khá cân bằng. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến hai đội và hy vọng cả hai sẽ cống hiến những trận đấu hay.
Việt Nam 2-0 Malaysia (4-0)
Tối 19/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau 2 lượt đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-0.
Nguyễn Xuân Son tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng dù chỉ vào sân ở hiệp 2. Tiền đạo số 12 của đội tuyển Việt Nam lập cú đúp bàn thắng trong trận lượt về ở phút 62 và 89.
Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Trận lượt về giữa 2 đội diễn ra ở sân Mỹ Đình.
Trực tiếp họp báo Việt Nam 2-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp họp báo sau trận đấu Việt Nam vs Malaysia trong khuôn khổ bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
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