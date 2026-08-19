Trực tiếp họp báo Việt Nam 2-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết

- Ông thay đổi rất nhiều vị trí cho đội hình, đây có phải là sự chuẩn bị cho trận chung kết gặp Thái Lan?

Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cầu thủ đã giành chiến thắng hôm nay và lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đến sân Mỹ Đình. Hôm nay, so với lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn nhiều khi thi đấu trên sân nhà. Những thiếu sót ở trận lượt đi thì chúng tôi đã cải thiện được. Sau khi kết thúc lượt đi, chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi nên tôi thay đổi một số vị trí trong trận lượt về để đảm bảo thể lực.

Hai năm trước, tôi và các cầu thủ đã vô địch tại Thái Lan. Tôi rất vui và vinh dự khi một lần nữa tuyển Việt Nam lại vào chung kết. Hôm qua, tôi đã theo dõi trận đấu của Thái Lan. Ngày mai chúng tôi sẽ di chuyển và chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực để thi đấu trận chung kết trên sân khách.