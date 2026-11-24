(VTC News) -

Sau trận U17 Việt Nam hòa 3-3 với U17 New Zealand tối 23/11 tại FIFA U17 World Cup 2026, huấn luyện viên Cristiano Roland thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong khâu phòng ngự của đội nhà. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt tiếc nuối khi các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn để thủng lưới ở những tình huống đã được ban huấn luyện chuẩn bị phương án đối phó.

Video: Highlight U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand.

Ở trận đấu này, U17 Việt Nam 3 lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Dù vậy, các học trò của HLV Cristiano Roland đều nỗ lực tìm được bàn gỡ nhờ công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang. Kết quả này đáng ghi nhận nhưng vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Sau trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland nhận xét: “Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Đáng tiếc là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng để tìm kiếm điểm số. Bây giờ, toàn đội cần sửa chữa những sai sót, rút kinh nghiệm từ trận đấu này và hướng đến cuộc đối đầu tiếp theo”.

HLV trưởng Cristiano Roland.

Theo nhà cầm quân người Brazil, sự chênh lệch về thể hình và nền tảng thể lực giữa hai đội khiến U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á vẫn ghi được ba bàn vào lưới đối thủ. Sau hai lượt trận đầu tiên tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã có tới năm bàn thắng, thành tích ấn tượng đối với đội bóng lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới.

HLV Cristiano Roland cho rằng việc ghi bàn tại World Cup luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Tuy nhiên, ông mong các học trò nhanh chóng lấy lại sự tập trung, khắc phục những hạn chế và thi đấu tốt hơn ở trận tiếp theo. Đây cũng là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của các cầu thủ trẻ.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, U17 Việt Nam chạm trán đối thủ được đánh giá cao là U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần hướng đến chiến thắng để tăng cơ hội giành quyền đi tiếp.

“Chúng tôi sẽ làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ đã có hai trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người.

Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những người đang dõi theo đội tuyển”, HLV Cristiano Roland khẳng định.