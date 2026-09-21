Hình ảnh khủng khiếp loạt UAV Ukraine càn quét, bắn phá Nga

(VTC News) -

Ukraine phát động một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào Moskva, Nga. (Video: X)

Theo thông tin từ phía Nga, quân đội nước này bắn hạ hơn 1.600 máy bay không người lái, trong đó có 450 chiếc nhắm vào thủ đô Moskva trong đêm 20/9. Cuộc tấn công mới nhất nhắm vào nhà máy lọc dầu Kapotnya và nhiều tòa nhà dân cư khiến 2 người thiệt mạng, 400 người phải sơ tán. (Ảnh: X)

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin mô tả đây là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Reuters)

Hôm 11/9, Ukraine cũng dùng máy bay không người lái để tấn công tổ hợp hóa chất Azot thuộc Tập đoàn Uralchem tại thành phố Berezniki, vùng Perm của Nga. Hoạt động sản xuất tại cơ sở này sau đó buộc phải tạm dừng. (Ảnh: Exilenova+)

Lực lượng phòng không và đội cứu hỏa cơ động bắn hạ 36 chiếc UAV trong cuộc tập kích do Ukraine thực hiện, song không ghi nhận thương vong. (Video: Supernova+)

Cùng thời điểm, UAV của Ukraine tập kích một kho hàng thuộc Ozon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai của Nga tại thành phố Saratov. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và buộc cơ sở này phải sơ tán. (Ảnh: X)

Cuộc tấn công buộc Ozon thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động tiếp nhận đơn hàng và giao hàng trên khắp Saratov. Cổ phiếu Ozon giảm 5% trên Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva sau thông tin về vụ tấn công.

Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Busargin cũng xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự tại thành phố Engels, thuộc vùng Saratov. (Video: Exilenova+/Telegram)

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy phần bên ngoài của tòa nhà bị hư hại sau vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ ông Busargin, vụ việc không gây thương vong. Các lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Telegram/Supernova_plus)