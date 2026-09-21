Hình ảnh khủng khiếp loạt UAV Ukraine càn quét, bắn phá Nga

Ukraine tập trung huy động nguồn lực với loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Nga, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng.
Ukraine phát động một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào Moskva, Nga. (Video: X)
Lực lượng phòng không và đội cứu hỏa cơ động bắn hạ 36 chiếc UAV trong cuộc tập kích do Ukraine thực hiện, song không ghi nhận thương vong. (Video: Supernova+)
Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Busargin cũng xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự tại thành phố Engels, thuộc vùng Saratov. (Video: Exilenova+/Telegram)
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận