Cận cảnh hiện trường Moskva bị UAV Ukraine tấn công dữ dội chưa từng có

(VTC News) -

Nhà máy lọc dầu Moskva bốc cháy sau đợt tên lửa, UAV lớn nhất của Ukraine.

Ukraine tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa trên khắp nước Nga trong đêm 20/9, gây ra một đám cháy lớn tại Moskva trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Nga.

Nhà máy lọc dầu Moskva bốc cháy sau đợt tấn công tên lửa, UAV lớn nhất của Ukraine. (Ảnh: Reuters, Kiyv Independent)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói Nhà máy lọc dầu Moskva của Gazprom Neft là một trong những mục tiêu bị tấn công và bốc cháy. Nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy bầu trời thủ đô Nga ngập trong khói vào buổi sáng.

“Các cuộc đáp trả tầm xa của chúng tôi đã gây tác động rất đáng kể tại khu vực Moskva đêm qua”, ông Zelensky nói.

Thiệt hại ở vùng Moskva sau các vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hơn 1.600 UAV bị đánh chặn và bắn hạ trên khắp nước Nga, trong đó 450 chiếc nhằm vào Moskva. Ông mô tả đây là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine nhằm vào thủ đô Nga.

The Kyiv Independent cho biết chưa thể xác minh độc lập các con số này, nhưng nếu chính xác, đây sẽ là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất của cả hai bên kể từ khi xung đột bùng phát.

UAV Ukraine tấn công chung cư tại Nga.

Ông Zelensky không cho biết Ukraine phóng bao nhiêu UAV và tên lửa nhưng liệt kê một số hệ thống vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công, trong đó có tên lửa hành trình Flamingo, phần lớn được phát triển và sản xuất trong nước.

Ông cũng đề cập đến một loại vũ khí mang tên “Pelican”, khiến một số hãng truyền thông ban đầu đưa tin nhầm rằng đây là lần đầu tiên Ukraine xác nhận sử dụng tên lửa đạn đạo FP-7. Tuy nhiên, các thông tin sau đó làm rõ rằng Pelican thực chất là một UAV.

Thiệt hại ở vùng Moskva sau các vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tấn công vào cơ sở tại quận Kapotnya đã gây hư hại cho phân xưởng lọc dầu chính AVT-6, phân xưởng lọc dầu tích hợp và phân xưởng đồng phân hóa.

Nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Nhà máy lọc dầu Moskva ở quận Kapotnya bốc cháy sau nhiều cuộc tấn công bằng UAV. Nhà máy này nằm cách Ukraine khoảng 560km, là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất lọc 12 triệu tấn dầu mỗi năm. Cơ sở cung cấp khoảng 40% nhiên liệu cho thị trường Moskva.

Cuộc tấn công diễn ra trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga kéo dài 3 ngày, cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Nga kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào năm 2022.

Theo Thống đốc tỉnh Moskva Andrey Vorobyov, một UAV đánh trúng tòa nhà dân cư tại Sofyino, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Thiệt hại ở vùng Moskva sau các vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tại Ramenskoye, mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây cháy trên mái một tòa nhà dân cư 21 tầng, khiến khoảng 400 người phải sơ tán. Tại một khu vực khác, giới chức Nga cho biết một người đàn ông thiệt mạng sau khi UAV đánh trúng một ngôi nhà riêng.

Các cơ quan hàng không Nga đã tạm thời hạn chế hoạt động tại sân bay Domodedovo và Zhukovsky gần Moskva trong đêm, với lý do bảo đảm an toàn bay. Giới chức Nga cũng thông báo áp dụng các hạn chế tạm thời tại một số sân bay khác, trong đó có sân bay Saratov, trong khi các cuộc tấn công tiếp diễn.

Theo RT, Moskva cáo buộc Kiev phá hoại các nỗ lực ngoại giao trong khi lại công khai kêu gọi nối lại đàm phán. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng giới lãnh đạo Ukraine đang “nói về hòa bình” nhưng lại làm mọi cách để ngăn cản hòa bình và đàm phán.

Trước đó trong tháng này, ông Putin ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Moskva lên án các cuộc tấn công nhắm vào dân thường là hành động khủng bố, đồng thời khẳng định lực lượng Nga chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và quốc phòng.