Hiện trường 2 tàu hỏa đâm nhau thảm khốc, 119 người thương vong

Tai nạn va chạm tàu hỏa ở Ai Cập khiến 7 người thiệt mạng, 112 người bị thương
Video Houthi tập kích tòa nhà chọc trời ở thủ đô Ả Rập Xê Út
Tòa nhà văn phòng của tập đoàn dầu khí Aramco tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út, bị hư hại sau cuộc tập kích bằng tên lửa do lực lượng Houthi thực hiện.
CEO Jensen Huang ngoại tình với nữ doanh nhân Trung Quốc, Nvidia điều tra khẩn
Nvidia mở cuộc điều tra đối với CEO Jensen Huang về những vấn đề liên quan đến tình báo nước ngoài, sau hàng loạt thông tin ngoại tình xuất hiện.
Ai dẫn đầu phái đoàn Ukraine đàm phán với Nga và Mỹ?
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia vòng đàm phán ba bên tại UAE.
Mỹ tung đặc nhiệm tính đánh lớn trên bộ, cùng hải quân siết vòng vây Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng tái diễn xung đột với Iran và cho rằng điều đó "rất khó xảy ra" miễn là cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.
Hai đoàn tàu đâm nhau ở Ai Cập: Hơn 90 người thương vong
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 88 người bị thương khi hai đoàn tàu xảy ra va chạm hôm 8/11 tại Ai Cập, giới chức nước này cho biết.
Khoảnh khắc Nga phóng vệ tinh quân sự, 'sứa không gian' phát sáng bầu trời
Vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b từ sân bay vũ trụ Plesetsk với tải trọng bí mật đã tạo ra hiện tượng phát sáng ngoạn mục, được gọi là “sứa không gian”.
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