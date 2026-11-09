Hiện trường 2 tàu hỏa đâm nhau thảm khốc, 119 người thương vong

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho biết trên mạng xã hội Facebook rằng ông đang theo dõi sát diễn biến vụ việc. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương sớm bình phục.